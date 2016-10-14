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Obama administration: Budget deficit increases to $587 billion

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: October 14, 2016 - 11:20 PM
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In this Oct. 5 photo, President Barack Obama speaks in the Rose Garden of the White House in Washington. According to an annual report by the Treasury Department and the White House budget office released Friday, Oct. 14, the government ran a $587 billion budget deficit for the just-completed fiscal year, a 34 percent spike over the previous year after significant improvement from the record deficits of President Barack Obama's first years in office. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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