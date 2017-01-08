Obama health care legacy: Coverage, conflict, and questions

PHA+V0FTSElOR1RPTjogQWx0aG91Z2ggaGlzIHNpZ25hdHVyZSBsYXcgaXMgaW4gamVvcGFyZHks
IFByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEmIzgyMTc7cyB3b3JrIHJlc2hhcGluZyBoZWFsdGggY2Fy
ZSBpbiBBbWVyaWNhIGlzIGNlcnRhaW4gdG8gZW5kdXJlIGluIHRoZSBicm9hZCBwdWJsaWMgc3Vw
cG9ydCBmb3IgbWFueSBvZiBpdHMgdW5kZXJseWluZyBwcmluY2lwbGVzLCBhbG9uZyB3aXRoIGNv
bmZsaWN0cyBvdmVyIGhvdyB0byBzZWN1cmUgdGhlbS48L3A+PHA+VGhlIGJlbGllZiB0aGF0IHBl
b3BsZSB3aXRoIG1lZGljYWwgcHJvYmxlbXMgc2hvdWxkIGJlIGFibGUgdG8gZ2V0IGhlYWx0aCBp
bnN1cmFuY2UgaXMgbm8gbG9uZ2VyIGNoYWxsZW5nZWQuIFRoZSBpc3N1ZSBzZWVtcyB0byBiZSBo
b3cgdG8gZ3VhcmFudGVlIHRoYXQuIFRoZSBpZGVhIHRoYXQgZ292ZXJubWVudCBzaG91bGQgaGVs
cCB0aG9zZSB3aG8gY2FuJiM4MjE3O3QgYWZmb3JkIHRoZWlyIHByZW1pdW1zIGhhcyBnYWluZWQg
YWNjZXB0YW5jZS4gVGhlIHF1ZXN0aW9uIGlzIGhvdyBtdWNoLCBhbmQgZm9yIHdoYXQga2luZCBv
ZiBjb3ZlcmFnZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBBbWVyaWNhbiBwZW9wbGUgaGF2ZSBub3cgc2V0
IG5ldyBzdGFuZGFyZHMgZm9yIGFjY2VzcyB0byBoZWFsdGggY2FyZSBiYXNlZCBvbiB0aGUgQWZm
b3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCwmIzgyMjE7IGZvcm1lciBTdXJnZW9uIEdlbmVyYWwgRGF2aWQgU2F0
Y2hlciBzYXlzLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBiZWxpZXZlIGl0IHdpbGwgZXZlciBiZSBh
Y2NlcHRhYmxlIGFnYWluIHRvIGhhdmUgNTAgbWlsbGlvbiBwZW9wbGUgd2l0aG91dCBhY2Nlc3Mg
dG8gaGVhbHRoIGNhcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PYmFtYSYjODIxNztzIGluZmx1ZW5jZSB3aWxs
IGNvbnRpbnVlIGluIG90aGVyIHdheXM6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TWVkaWNhcmUgaXMg
c2hpZnRpbmcgdG8gcGF5aW5nIGZvciB2YWx1ZSwgbm90IGp1c3Qgdm9sdW1lLjwvcD48cD4mIzgy
MjY7JiM4MjAxO1RoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIHByZXZlbnRpb24gYW5kIGZyb250LWxpbmUgcHJp
bWFyeSBjYXJlIGlzIG1vcmUgd2lkZWx5IHJlY29nbml6ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
RG9jdG9ycyBhbmQgaG9zcGl0YWxzIGhhdmUgY29tcHV0ZXJpemVkIHRoZWlyIHJlY29yZHMgc3lz
dGVtcywgZXZlbiBpZiBjb25uZWN0aXZpdHkgcmVtYWlucyBlbHVzaXZlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO1RoZSBnb3Zlcm5tZW50IGhhcyBvcGVuZWQgdXAgbWFzc2l2ZSBmaWxlcyBvZiBoZWFs
dGggY2FyZSBiaWxsaW5nIGRhdGEsIGVuYWJsaW5nIGluZGVwZW5kZW50IGFuYWx5c3RzIHRvIGxv
b2sgZm9yIHBhdHRlcm5zIG9mIHF1ZXN0aW9uYWJsZSBzcGVuZGluZy48L3A+PHA+QnV0IGNvbmZs
aWN0IGlzIHBhcnQgb2YgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBsZWdhY3ksIHRvby4gSGUgbGVhdmVzIHRoZSBj
b3VudHJ5IGRlZXBseSBkaXZpZGVkIGFib3V0IHRoZSBnb3Zlcm5tZW50JiM4MjE3O3Mgcm9sZSBp
biBoZWFsdGggY2FyZS48L3A+PHA+UGFzc2VkIHdpdGggbm8gR09QIHZvdGVzLCB0aGUgMjAxMCBo
ZWFsdGggY2FyZSBsYXcsIGNvbW1vbmx5IGtub3duIGFzIE9iYW1hY2FyZSwgYnJva2UgdGhlIHBh
dHRlcm4gb2YgbWFqb3Igc2FmZXR5IG5ldCBwcm9ncmFtcyBsaWtlIFNvY2lhbCBTZWN1cml0eSwg
TWVkaWNhcmUgYW5kIE1lZGljYWlkLCB3aGljaCBoYWQgYmlwYXJ0aXNhbiBiYWNraW5nLiBTb2Np
YWwgU2VjdXJpdHkgaGFzIHN0b29kIGZvciBvdmVyIDgwIHllYXJzOyBNZWRpY2FyZSBhbmQgTWVk
aWNhaWQgZm9yIG92ZXIgNTAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBNZWRpY2FyZSBoYWQgYmVlbiByZXBl
YWxlZCwgc3RvcmllcyBhYm91dCBMeW5kb24gSm9obnNvbiB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gZGlmZmVy
ZW50LCYjODIyMTsgc2FpZCBSb2JlcnQgQmxlbmRvbiwgcHJvZmVzc29yIG9mIGhlYWx0aCBwb2xp
Y3kgYXQgdGhlIEhhcnZhcmQgVC5ILiBDaGFuIFNjaG9vbCBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoLiAmIzgy
MjA7QSBsZWdhY3kgaXMgd2hldGhlciB5b3UgZGlkIHNvbWV0aGluZyB0aGF0IHdhcyBzdXN0YWlu
ZWQuJiM4MjIxOyBKb2huc29uIHdhcyB0aGUgRGVtb2NyYXRpYyBwcmVzaWRlbnQgd2hvIHdvbiBh
cHByb3ZhbCBvZiBNZWRpY2FyZSBhbmQgTWVkaWNhaWQgaW4gMTk2NS48L3A+PHA+QWxyZWFkeSwg
dGhlIFJlcHVibGljYW4tbGVkIENvbmdyZXNzLCB0YWtpbmcgaXRzIGxlYWQgZnJvbSBQcmVzaWRl
bnQtZWxlY3QgRG9uYWxkIFRydW1wLCBoYXMgc3RhcnRlZCB0aGUgcHJvY2VzcyBvZiByZXBlYWxp
bmcgYW5kIHJlcGxhY2luZyB0aGUgaGVhbHRoIGxhdy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FwcHJvYWNoZXMg
dGhhdCBwYXJ0aXNhbiBhcmUgZGlmZmljdWx0IHRvIHN1c3RhaW4gYXMgbGFzdGluZywgcGVybWFu
ZW50IGZlYXR1cmVzIG9mIHRoZSBoZWFsdGggY2FyZSBzeXN0ZW0sJiM4MjIxOyBzYWlkIE1hcmsg
TWNDbGVsbGFuLCBNZWRpY2FyZSBhZG1pbmlzdHJhdG9yIHVuZGVyIFJlcHVibGljYW4gUHJlc2lk
ZW50IEdlb3JnZSBXLiBCdXNoLjwvcD48cD5PYmFtYSBhbHNvIGZhaWxlZCB0byBkZWxpdmVyIG9u
IGVhcmx5IHByb21pc2VzIHRvIGN1dCBwcmVtaXVtcy4gRnJvbSAyMDA5LTIwMTYsIHRoZSBhbW91
bnQgZW1wbG95ZWVzIHBheSBpbiBwcmVtaXVtcyBmb3Igd29ya3BsYWNlIGNvdmVyYWdlIHJvc2Ug
YnkgaHVuZHJlZHMgb2YgZG9sbGFycywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBub25wYXJ0aXNhbiBLYWlz
ZXIgRmFtaWx5IEZvdW5kYXRpb24uIEFuZCB0aGUgYXZlcmFnZSBkZWR1Y3RpYmxlICYjODIxMjsg
dGhlIGFubnVhbCBhbW91bnQgcGF0aWVudHMgcGF5IGJlZm9yZSBpbnN1cmFuY2Uga2lja3MgaW4g
JiM4MjEyOyB3ZW50IGZyb20gJDUzMyB0byAkMSwyMjEsIGFuIGluY3JlYXNlIG9mIG5lYXJseSAx
MzAgcGVyY2VudC48L3A+PHA+VGhlIGFjaGlldmVtZW50cyBhbmQgZGlmZmljdWx0aWVzIG9mIHRo
ZSBPYmFtYSB5ZWFycyBhcmUgcmVmbGVjdGVkIGluIHBlb3BsZSBzdWNoIGFzIEthcmVuIFJlem55
IG9mIEF1c3RpbiwgVGV4YXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHJlYWxseSBkbyBjcmVkaXQgT2JhbWEm
IzE3MztjYXJlIHdpdGggc2F2aW5nIG15IGxpZmUsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhl
IGhlYWx0aCBjYXJlIGxhdywgb3IgQUNBLCBlbmFibGVkIGhlciB0byBnZXQgYmV0dGVyIHRyZWF0
bWVudCBmb3IgYWR2YW5jZWQgYnJlYXN0IGNhbmNlci4gU2hlIHdhcyB1bmluc3VyZWQgd2hlbiBk
aWFnbm9zZWQuIEJlZm9yZSB0aGUgbGF3LCBpbnN1cmVycyB3b3VsZCBoYXZlIHJlamVjdGVkIGhl
ciBiZWNhdXNlIG9mIGhlciBtZWRpY2FsIGNvbmRpdGlvbi4gRXZlbiB3aXRoIGEgc3Vic2lkaXpl
ZCBwcmVtaXVtLCBSZXpueSBzdGlsbCBzdHJ1Z2dsZXMgd2l0aCBjb3N0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7
V2hhdCBJIHdvdWxkIGhvcGUgaXMgdGhhdCB3ZSB3b3VsZCBsb29rIGJhY2sgYW5kIHNheSBbT2Jh
bWFdIGdvdCB0aGUgYmFsbCByb2xsaW5nLCBhbmQgdGhlbiB3ZSBjb250aW51ZSwmIzgyMjE7IFJl
em55IHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.