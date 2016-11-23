Obama makes final Thanksgiving turkey pardon

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYSBnb3QgdGhlIGhvbGlkYXkgbW9v
ZCBzdGFydGVkIGF0IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBvbiBXZWRuZXNkYXkgd2l0aCB0aGUgdHJhZGl0
aW9uYWwgcGFyZG9uaW5nIG9mIHRoZSBuYXRpb25hbCBUaGFua3NnaXZpbmcgdHVya2V5LCB0aGlz
IHRpbWUgd2l0aCBoaXMgbmVwaGV3cyBzdGFuZGluZyBpbiBmb3IgZGF1Z2h0ZXJzIE1hbGlhIGFu
ZCBTYXNoYS48L3A+PHA+VGhlIGxpZ2h0LWhlYXJ0ZWQgY2VyZW1vbnkgaW4gdGhlIFJvc2UgR2Fy
ZGVuIGFsc28gZmVhdHVyZWQgSW93YS1yYWlzZWQgdHVya2V5cyBUYXRlciBhbmQgVG90LCB3aXRo
IHRoZSBsYXR0ZXIgcmVjZWl2aW5nIHRoZSBmb3JtYWwgcmVwcmlldmUuPC9wPjxwPk9iYW1hIHNh
aWQgaGUgaGFzIHVzZWQgdGhlIHBhc3QgcGFyZG9uaW5nIGNlcmVtb25pZXMgdG8gZW1iYXJyYXNz
IGhpcyBkYXVnaHRlcnMgd2l0aCBhIGNvcm51Y29waWEgb2YgYmFkIGpva2VzIGFib3V0IHR1cmtl
eXMuICYjODIyMDtUaGlzIHllYXIsIHRoZXkgaGFkIGEgc2NoZWR1bGluZyBjb25mbGljdC4gQWN0
dWFsbHksIHRoZXkganVzdCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCB0YWtlIG15IGpva2VzIGFueW1vcmUsJiM4
MjIxOyB0aGUgcHJlc2lkZW50IHNhaWQuPC9wPjxwPkhpcyBuZXBoZXdzLCBBdXN0aW4gYW5kIEFh
cm9uIFJvYmluc29uLCBmaWxsZWQgaW4gYWRtaXJhYmx5LiBPYmFtYSBqb2tlZCB0aGV5IGhhZCBu
b3QgeWV0IGJlZW4gdHVybmVkIGN5bmljYWwgYnkgV2FzaGluZ3Rvbi4gJiM4MjIwO1RoZXkgc3Rp
bGwgYmVsaWV2ZSBpbiBiYWQgcHVucy4gVGhleSBzdGlsbCBiZWxpZXZlIGluIHRoZSBncmFuZGV1
ciBvZiB0aGlzIG9jY2FzaW9uLCYjODIyMTsgT2JhbWEgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkgc3RpbGwg
aGF2ZSBob3BlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGFza2VkIHBlb3BsZSBvbiBU
d2l0dGVyIHRvIHZvdGUgZm9yIHdoaWNoIHR1cmtleSB3aWxsIHJlY2VpdmUgdGhlIHBhcmRvbiwg
dGhvdWdoIGJvdGggd2lsbCBnZXQgYSByZXByaWV2ZS4gVGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGV2ZW4gcHJv
dmlkZWQgYSBiaW9ncmFwaHkgZm9yIGVhY2ggYmlyZCB0byBoZWxwIHZvdGVycyB3aXRoIHRoZWly
IGRlY2lzaW9uLiBGb3IgZXhhbXBsZSwgVGF0ZXImIzgyMTc7cyBmYXZvcml0ZSBzbmFjayBpcyB3
b3Jtcy4gVG90IHByZWZlcnMgdG9tYXRvIHNsaWNlcy4gRWFjaCAxOC13ZWVrLW9sZCBiaXJkIHdl
aWdoZWQgaW4gYXQgYWJvdXQgNDAgcG91bmRzLjwvcD48cD5XaGlsZSBvbmx5IG9uZSBjb3VsZCBi
ZSBuYW1lZCB0aGUgJiM4MjIwO05hdGlvbmFsIFRoYW5rc2dpdmluZyBUdXJrZXksJiM4MjIxOyB0
aGUgV2hpdGUgSG91c2Ugc2FpZCB0aGF0IGJvdGggYmlyZHMgd2lsbCBiZSBzZW50IHRvIHRoZWly
IG5ldyBob21lIGF0IFZpcmdpbmlhIFRlY2gmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7R29iYmxlcnMgUmVzdCYj
ODIyMTsgd2hlcmUgdGhleSB3aWxsIGJlIGNhcmVkIGZvciBieSB2ZXRlcmluYXJpYW5zIGFuZCBz
dHVkZW50cy48L3A+PHA+VGhlIGNlcmVtb255IGFsc28gZ2F2ZSBPYmFtYSBhIGNoYW5jZSB0byBy
ZWZsZWN0IG9uIHRoZSBzcGlyaXQgb2YgVGhhbmtzZ2l2aW5nLiBPYmFtYSBzYWlkIGl0JiM4MjE3
O3MgYSB0aW1lIHRvIHJlbWVtYmVyIHRoYXQgJiM4MjIwO3dlIGhhdmUgYSBsb3QgbW9yZSBpbiBj
b21tb24gdGhhbiBkaXZpZGVzIHVzLiYjODIyMTsgSGUgYWxzbyBjaGFsbGVuZ2VkIEFtZXJpY2Fu
cyB0byBzaG93IHRoZSB3b3JsZCB0aGF0IHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGlzIGEgZ2VuZXJvdXMg
YW5kIGdpdmluZyBjb3VudHJ5LCBhbmQgdG8gbWFrZSBzdXJlIGV2ZXJ5b25lIGhhcyBzb21ldGhp
bmcgdG8gZWF0IG9uIFRoYW5rc2dpdmluZy48L3A+PHA+QWZ0ZXIgdGhlIGNlcmVtb255LCB0aGUg
cHJlc2lkZW50IGFuZCBmaXJzdCBmYW1pbHkgd2lsbCBiZSB2b2x1bnRlZXJpbmcgYXQgYSBjb21t
dW5pdHkgc2VydmljZSBldmVudC48L3A+PHA+VGhlIHBhcmRvbmluZyBjZXJlbW9ueSBicmluZ3Mg
bGV2aXR5IHRvIHRoZSBlbmRsZXNzIGxpc3Qgb2Ygc2VyaW91cyBpc3N1ZXMgdGhlIHByZXNpZGVu
dCBmYWNlcyBkYWlseS4gSXQgaW5ldml0YWJseSBhbHNvIGxlYWRzIHRvIHNldmVyYWwgYmFkIGpv
a2VzIHRoYXQgd2lsbCBsZWF2ZSB0aGUgYXVkaWVuY2UgcmVzcG9uZGluZyB3aXRoICYjODIyMDtv
b2hzJiM4MjIxOyBpbnN0ZWFkIG9mIGxhdWdocy4gT2JhbWEgZW1icmFjZWQgdGhlIG1vbWVudCwg
c2F5aW5nIGhlIGhvcGVzIHRoYXQgd2hlbiBzb21lYm9keSBhdCB0aGUgVGhhbmtzZ2l2aW5nIGRp
bm5lciB0YWJsZSBzYXlzIHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGFueSBtb3JlIGZvb2QsIHlvdSYj
ODIxNztsbCByZXNwb25kOiAmIzgyMjA7WWVzLCB3ZSBjcmFuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIw
O0kga25vdyB0aGVyZSYjODIxNztzIHNvbWUgYmFkIG9uZXMgaW4gaGVyZSwgYnV0IHRoaXMgaXMg
dGhlIGxhc3QgdGltZSBJJiM4MjE3O20gZG9pbmcgdGhpcyBzbyB3ZSYjODIxNztyZSBub3QgbGVh
dmluZyBhbnkgcm9vbSBmb3IgbGVmdG92ZXJzLCYjODIyMTsgaGUgYWRkZWQuPC9wPjxwPlRoZSBO
YXRpb25hbCBUdXJrZXkgRmVkZXJhdGlvbiBiZWdhbiBicmluZ2luZyBsaXZlIHR1cmtleXMgdG8g
dGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHdoZW4gUHJlc2lkZW50IEhhcnJ5IFMuIFRydW1hbiB3YXMgaW4gb2Zm
aWNlLiBUaGUgV2hpdGUgSG91c2UgSGlzdG9yaWNhbCBBc3NvY2lhdGlvbiBzYWlkIFRydW1hbiBy
ZW1hcmtlZCB0aGV5IHdvdWxkICYjODIyMDtjb21lIGluIGhhbmR5JiM4MjIxOyBmb3IgQ2hyaXN0
bWFzIGRpbm5lci4gUHJlc2lkZW50IEpvaG4gS2VubmVkeSBzcGFyZWQgdGhlIHR1cmtleSBwcmVz
ZW50ZWQgdG8gaGltIGluIDE5NjMsIHNheWluZyAmIzgyMjA7bGV0JiM4MjE3O3Mga2VlcCBoaW0g
Z29pbmcuJiM4MjIxOyBBbmQgUHJlc2lkZW50IEdlb3JnZSBILlcuIEJ1c2ggaXMgY3JlZGl0ZWQg
d2l0aCBiZWdpbm5pbmcgdGhlIGZvcm1hbCBwYXJkb24gdHJhZGl0aW9uIGJhY2sgaW4gMTk4OSwg
c2F5aW5nIHRoYXQgeWVhciYjODIxNztzIGJpcmQgd2FzICYjODIyMDtncmFudGVkIGEgcHJlc2lk
ZW50aWFsIHBhcmRvbiBhcyBvZiByaWdodCBub3cuJiM4MjIxOzwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.