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Obituary

Obama’s favorite college professor dies at age 69

By John Rogers
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 09:14 PM
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In this 1977 photo provided by Occidental College shows Occidental College professor Roger Boesche at the start of his career as a professor at Occidental College. Boesche, who was credited by Barack Obama with sparking the future president's interest in politics, died on Tuesday at age 69. He had retired from Occidental just last Sunday after 40 years on the faculty. (Occidental College Special Collections via AP)


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