Obama scraps registry for some immigrant men, mostly Muslims

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9uIFRodXJzZGF5IG9mZmlj
aWFsbHkgc2NyYXBwZWQgdGhlIGxhc3QgdmVzdGlnZXMgb2YgYSBVLlMuIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBz
eXN0ZW0gZm9yIE11c2xpbSBpbW1pZ3JhbnRzLiBJZiBQcmVzaWRlbnQtZWxlY3QgRG9uYWxkIFRy
dW1wIG5vdyB3YW50cyB0byBpbnRyb2R1Y2UgYW4gZXhwYW5kZWQgdmVyc2lvbiBvZiB0aGUgcHJv
Z3JhbSwgaGUgd2lsbCBoYXZlIHRvIHN0YXJ0IGZyb20gc2NyYXRjaC48L3A+PHA+VGhlIHBvc3Qt
OS8xMSByZWdpc3RyYXRpb24gcHJvZ3JhbSBmb3IgaW1taWdyYW50IG1lbiBhcnJpdmluZyBtYWlu
bHkgZnJvbSB0aGUgSXNsYW1pYyB3b3JsZCBoYXNuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBlbmZvcmNlZCBzaW5j
ZSAyMDExLiBBbHRob3VnaCBpdCBuZXZlciBwcm9oaWJpdGVkIHRyYXZlbCBmb3IgbWVuIGFuZCBi
b3lzIGZyb20gdGhlIG1vcmUgdGhhbiAyMCBhZmZlY3RlZCBjb3VudHJpZXMsIGluY2x1ZGluZyBT
eXJpYSwgSXJhcSBhbmQgQWZnaGFuaXN0YW4sIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgc3VnZ2VzdGlvbnMgYWJv
dXQgYmFubmluZyBNdXNsaW0gaW1taWdyYW50cyBmcm9tIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIGhhdmUg
bGVkIHRvIGZlYXJzIHRoYXQgaXQgY291bGQgYmUgcmVpbnN0YXRlZCBhbmQgdXNlZCBmb3IgbmV3
IGFuZCBlbmhhbmNlZCBwdXJwb3Nlcy48L3A+PHA+VGhlIGRlY2lzaW9uIHRvIGVyYXNlIGl0IGZy
b20gdGhlIGJvb2tzIGVudGlyZWx5IG1hcmtzIG9uZSBvZiBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1h
JiM4MjE3O3MgbGFzdCBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBhY3Rpb25zIG9uIGltbWlncmF0aW9uIGFuZCB3
aWxsIGF0IGxlYXN0IHNsb3cgYW55IFRydW1wIGVmZm9ydCB0byBpbnRyb2R1Y2UgZXZlbiB0b3Vn
aGVyIHJlcXVpcmVtZW50cywgYXMgaGFzIGJlZW4gc3VnZ2VzdGVkIGJ5IGEgdG9wIGFkdmlzZXIu
PC9wPjxwPlRoZSByZWdpc3RyYXRpb24gcHJvZ3JhbSBpcyAmIzgyMjA7bm90IG9ubHkgb2Jzb2xl
dGUsJiM4MjIxOyBzYWlkIE5lZW1hIEhha2ltLCBzcG9rZXNtYW4gZm9yIHRoZSBIb21lbGFuZCBT
ZWN1cml0eSBEZXBhcnRtZW50LCAmIzgyMjA7aXRzIHVzZSB3b3VsZCBkaXZlcnQgbGltaXRlZCBw
ZXJzb25uZWwgYW5kIHJlc291cmNlcyBmcm9tIG1vcmUgZWZmZWN0aXZlIG1lYXN1cmVzLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhlIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBzeXN0ZW0gc3RhcnRlZCBhYm91dCBhIHllYXIgYWZ0
ZXIgdGhlIFNlcHQuIDExLCAyMDAxLCB0ZXJyb3Jpc3QgYXR0YWNrcywgcmVxdWlyaW5nIG1lbiBh
bmQgYm95cyBmcm9tIGEgdmFyaWV0eSBvZiBtb3N0bHkgTWlkZGxlIEVhc3Rlcm4gY291bnRyaWVz
IHRvIHJlZ2lzdGVyIHdpdGggdGhlIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCB1cG9uIHRoZWlyIGFycml2
YWwgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMuIFN1Y2ggcGVvcGxlIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIGNvdW50
cnkgaGFkIHRvIHJlZ2lzdGVyIHdpdGggaW1taWdyYXRpb24gYXV0aG9yaXRpZXMgaW5zaWRlIHRo
ZSBVLlMuPC9wPjxwPlJlZ2lzdHJhdGlvbiwgd2hpY2ggYWxzbyBhcHBsaWVkIHRvIGltbWlncmFu
dHMgZnJvbSBOb3J0aCBLb3JlYSwgaW5jbHVkZWQgZmluZ2VycHJpbnRzIGFuZCBwaG90b2dyYXBo
cy4gUGVvcGxlIGFsc28gd2VyZSByZXF1aXJlZCB0byBub3RpZnkgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgaWYg
dGhleSBjaGFuZ2VkIGFkZHJlc3Nlcy48L3A+PHA+VHJ1bXAgaGFzIG5ldmVyIHB1YmxpY2x5IHNw
b2tlbiBhYm91dCB0aGUgcHJvZ3JhbSwgYnV0IGhhcyBtYWRlIGNsZWFyIGhpcyBkZXNpcmUgdG8g
dGFrZSBhIGZhciB0b3VnaGVyIGFwcHJvYWNoIHRvd2FyZCBpbW1pZ3JhdGlvbiB0aGFuIE9iYW1h
LjwvcD48cD5IZSBhbmQgaGlzIGFkdmlzZXJzIGhhdmUgc3VnZ2VzdGVkIHRoZSByaXNpbmcgdGVy
cm9yIHRocmVhdCBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgRXVyb3BlIGFuZCBlbHNld2hlcmUgaXMg
bGlua2VkIHRvIGluc3VmZmljaWVudGx5IHZldHRlZCByZWZ1Z2VlcyBhbmQgaW1taWdyYW50cyBh
cnJpdmluZyBmcm9tIHByZWRvbWluYW50bHkgTXVzbGltIGNvdW50cmllcy4gQWZ0ZXIgYSB0cnVj
ayBhdHRhY2sga2lsbGVkIDEyIGluIGEgQ2hyaXN0bWFzIG1hcmtldCBpbiBCZXJsaW4gdGhpcyB3
ZWVrLCBUcnVtcCB0b2xkIHJlcG9ydGVycywgJiM4MjIwO1lvdSBrbm93IG15IHBsYW5zLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+S2Fuc2FzIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBLcmlzIEtvYmFjaCwgYSBUcnVtcCBj
b25maWRhbnQgb24gaW1taWdyYXRpb24sIGhhcyBiZWVuIG1vcmUgZXhwbGljaXQgb24gaGlzIHBs
YW5zIGZvciB0aGUgcmVnaXN0cnkuIExhc3QgbW9udGgsIGhlIHNhaWQgaGUgd2FudGVkIHRvIGxh
dW5jaCBhbiB1cGRhdGVkIHN5c3RlbSBmb3IgYWxsIGZvcmVpZ25lcnMgZnJvbSAmIzgyMjA7aGln
aC1yaXNrJiM4MjIxOyBhcmVhcy48L3A+PHA+TWVldGluZyBUcnVtcCBpbiBOZXcgWW9yaywgS29i
YWNoIGNhcnJpZWQgYSBkb2N1bWVudCBsYWJlbGVkICYjODIyMDtEZXBhcnRtZW50IG9mIEhvbWVs
YW5kIFNlY3VyaXR5IEtvYmFjaCBTdHJhdGVnaWMgUGxhbiBmb3IgRmlyc3QgMzY1IERheXMuJiM4
MjIxOyBJdCBkZXNjcmliZWQgYSByZWJvb3Qgb2YgdGhlIE5hdGlvbmFsIFNlY3VyaXR5IEVudHJ5
LUV4aXQgUmVnaXN0cmF0aW9uIFN5c3RlbSBhcyB0aGUgdG9wIHByaW9yaXR5LiBLb2JhY2ggaGVs
cGVkIGRyYWZ0IHRoZSBwcm9ncmFtIHdoaWxlIHdvcmtpbmcgYXQgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0
bWVudCB1bmRlciBQcmVzaWRlbnQgR2VvcmdlIFcuIEJ1c2guPC9wPjxwPklmIFRydW1wIG9wdHMg
dG8gcmVzdGFydCBOU0VFUlMgYW5kIGNyZWF0ZSBhIG5ldyBwcm9ncmFtLCBoZSB3aWxsIGhhdmUg
dG8gc3RhcnQgZnJvbSBzY3JhdGNoIHdpdGggYSBwcm9jZXNzIHRoYXQgaW5jbHVkZXMgbm90aWZ5
aW5nIHRoZSBwdWJsaWMgYWJvdXQgaGlzIHBsYW5zLiBUaGF0IGNvdWxkIGRlbGF5IGEgbmV3IGVm
Zm9ydCBieSBtb250aHMuPC9wPjxwPlRoZSBwcm9ncmFtIGhhZCBiZWVuIHdpZGVseSBkZXJpZGVk
IGJ5IGNpdmlsIGxpYmVydGFyaWFucyBhcyBhbiBlZmZvcnQgdG8gcHJvZmlsZSBwZW9wbGUgYmFz
ZWQgb24gcmFjZSBhbmQgcmVsaWdpb24uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.