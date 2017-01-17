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Obama shortens Manning’s term, grants clemency to hundreds

By Josh Lederman and Eric Tucker
Associated Press

Published: January 17, 2017 - 09:11 PM
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In this undated file photo provided by the U.S. Army, Pfc. Chelsea Manning poses for a photo wearing a wig and lipstick. On Tuesday President Barack Obama commuted the sentence of Chelsea Manning, who leaked Army documents and is serving 35 years. (U.S. Army via AP)


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