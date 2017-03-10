‘Obamacare’ & GOP plan: a look at how tax credits work in each

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUmVwdWJsaWNhbnMgaGF0ZSAmIzgyMjA7T2JhbWFjYXJlLCYjODIyMTsg
c28gSG91c2UgR09QIGxlYWRlcnMgZ2V0IGFubm95ZWQgd2hlbmV2ZXIgdGhlaXIgaGVhbHRoIGNh
cmUgYmlsbCBpcyBjb21wYXJlZCB0byBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hJiM4MjE3O3MgbGF3
LiBCdXQgb25lIHJlYXNvbiBzb21lIGNvbnNlcnZhdGl2ZXMgYXJlIGJyYW5kaW5nIHRoZSBiaWxs
ICYjODIyMDtPYmFtYWNhcmUgTGl0ZSYjODIyMTsgY29tZXMgZG93biB0byB0aGUgdGF4IGNyZWRp
dHMgdG8gaGVscCBjb25zdW1lcnMgYnV5IGluc3VyYW5jZS48L3A+PHA+Qm90aCB0YXggY3JlZGl0
cyB0YXJnZXQgcGVvcGxlIHdobyBkb24mIzgyMTc7dCBnZXQgaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZSBmcm9t
IHRoZWlyIGVtcGxveWVyIG9yIGZyb20gdGhlIGdvdmVybm1lbnQuIFRoZXkgYXJlIGJvdGggYXZh
aWxhYmxlIHRvIHBlb3BsZSBldmVuIGlmIHRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3QgbWFrZSBlbm91Z2ggbW9u
ZXkgdG8gb3dlIGFueSBmZWRlcmFsIGluY29tZSB0YXguIEFuZCB0aGV5IGFyZSBib3RoIGVudGl0
bGVtZW50IHByb2dyYW1zICYjODIxMjsgaWYgeW91IG1lZXQgdGhlIGNyaXRlcmlhLCB5b3UgYXJl
IGVudGl0bGVkIHRvIHRoZSBiZW5lZml0LjwvcD48cD5CdXQgdGhlcmUgYXJlIHNpZ25pZmljYW50
IGRpZmZlcmVuY2VzIGluIHRoZSB0YXggY3JlZGl0cyYjODIxNzsgc2l6ZSBhbmQgcmVhY2guPC9w
PjxwPlRoZSBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0IHRheCBjcmVkaXRzIGFyZSBkZXNpZ25lZCB0byBs
aW1pdCB0aGUgc2hhcmUgb2YgaW5jb21lIHRoYXQgcGVvcGxlIGhhdmUgdG8gc3BlbmQgb24gaGVh
bHRoIGluc3VyYW5jZS48L3A+PHA+VGhlIEdPUCB0YXggY3JlZGl0cyBhcmUgc2ltcGxlciwgYnV0
IHBlb3BsZSBtYXkgc3RpbGwgaGF2ZSB0byBwYXkgYSBsYXJnZSBzaGFyZSBvZiB0aGVpciBpbmNv
bWUgZm9yIGhlYWx0aCBpbnN1cmFuY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGVzZSBjcmVkaXRzIGhhdmUg
bG9uZyBiZWVuIHBhcnQgb2YgdGhlIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBoZWFsdGggY2FyZSByZWZvcm0gaWRl
YWwsIHN1cHBvcnRlZCBieSBhcmNoLWNvbnNlcnZhdGl2ZXMgaW4gQ29uZ3Jlc3MgYXMgd2VsbCBh
cyByaWdodC1sZWFuaW5nIHRoaW5rIHRhbmtzIGdvaW5nIGJhY2sgZm9yIGRlY2FkZXMsJiM4MjIx
OyBIb3VzZSBTcGVha2VyIFBhdWwgUnlhbiBzYWlkIGluIGEgbmV3cyByZWxlYXNlLjwvcD48cD5T
b21lIGFyZW4mIzgyMTc7dCBidXlpbmcgaXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGl0cyBPYmFt
YWNhcmUgaW4gYSBkaWZmZXJlbnQgZm9ybSwmIzgyMjE7IHNhaWQgUmVwLiBKaW0gSm9yZGFuLCBS
LU9oaW8uPC9wPjxwPkEgbG9vayBhdCBob3cgdGhlIHRheCBjcmVkaXRzIHdvcmsgaW4gZWFjaCBw
bGFuOjwvcD48cD5DdXJyZW50IGxhdzwvcD48cD5UaGUgdGF4IGNyZWRpdHMgaW4gdGhlIEFmZm9y
ZGFibGUgQ2FyZSBBY3QgYXJlIGJhc2VkIG9uIGluY29tZSBhbmQgdGhlIGNvc3Qgb2YgaW5zdXJh
bmNlIGluIGEgc3RhdGUgbWFya2V0cGxhY2UuIEluIGdlbmVyYWwsIHRoZSBsb3dlciB5b3VyIGlu
Y29tZSB0aGUgbGFyZ2VyIHRoZSBjcmVkaXQ7IHRoZSBtb3JlIGV4cGVuc2l2ZSB0aGUgcHJlbWl1
bSwgdGhlIGxhcmdlciB0aGUgY3JlZGl0LjwvcD48cD5IZXJlIGlzIGhvdyBpdCB3b3Jrczo8L3A+
PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtZb3UmIzgyMTc7cmUgMzAgYW5kIHNpbmdsZSwgbWFraW5nICQyMyww
MDAgYSB5ZWFyLiBUaGUgYXZlcmFnZSBiZW5jaG1hcmsgcHJlbWl1bSBmb3IgYSAzMC15ZWFyLW9s
ZCBpcyAkMyw4NDQgYSB5ZWFyLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIG5vbnBhcnRpc2FuIEthaXNlciBG
YW1pbHkgRm91bmRhdGlvbi48L3A+PHA+WW91ciBPYmFtYWNhcmUgdGF4IGNyZWRpdCB3b3VsZCBi
ZSAkMiw0MjYuIFlvdSB3b3VsZCBwYXkgJDExOCBhIG1vbnRoIGluIHByZW1pdW1zLCBvciAkMSw0
MTggZm9yIHRoZSB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1lvdSYjODIxNztyZSA2MCBhbmQg
c2luZ2xlLCBtYWtpbmcgJDIzLDAwMC4gVGhlIGF2ZXJhZ2UgYmVuY2htYXJrIHByZW1pdW0gZm9y
IGEgNjAteWVhci1vbGQgaXMgJDksMTkxIGEgeWVhci48L3A+PHA+WW91ciBPYmFtYWNhcmUgdGF4
IGNyZWRpdCB3b3VsZCBiZSAkNyw3NzMuIFlvdSwgdG9vLCB3b3VsZCBwYXkgJDExOCBhIG1vbnRo
IGluIHByZW1pdW1zLjwvcD48cD5PYmFtYWNhcmUgYWxzbyBvZmZlcnMgc3Vic2lkaWVzIHRoYXQg
Y2FuIHJlZHVjZSBvdXQtb2YtcG9ja2V0IGV4cGVuc2VzIHN1Y2ggYXMgYW5udWFsIGRlZHVjdGli
bGVzIGFuZCBjb3BheW1lbnRzLjwvcD48cD5PYmFtYWNhcmUgdGF4IGNyZWRpdHMgYXJlIGF2YWls
YWJsZSB0byBwZW9wbGUgbWFraW5nIHVwIHRvIDQwMCBwZXJjZW50IG9mIHRoZSBwb3ZlcnR5IGxl
dmVsLiBGb3IgYW4gaW5kaXZpZHVhbCwgdGhhdCYjODIxNztzICQ0Niw2ODAuIEZvciBhIGZhbWls
eSBvZiB0d28sIHRoYXQmIzgyMTc7cyAkNjIsOTIwOyBmb3IgYSBmYW1pbHkgb2YgZm91ciwgaXQm
IzgyMTc7cyAkOTUsNDAwLjwvcD48cD5Ib3VzZSBHT1AgcGxhbjwvcD48cD5UaGUgY3JlZGl0cyBy
YW5nZSBmcm9tICQyLDAwMCB0byAkNCwwMDAgZGVwZW5kaW5nIG9uIGFnZS4gT2xkZXIgY29uc3Vt
ZXJzIGdldCBsYXJnZXIgY3JlZGl0cy4gVGhlIHRheCBjcmVkaXRzIGFyZSBjYXBwZWQgYXQgJDE0
LDAwMCBmb3IgYSBmYW1pbHkuPC9wPjxwPkluY29tZSBpcyBub3QgYSBmYWN0b3IgaW4gdGhlIHRh
eCBjcmVkaXQmIzgyMTc7cyBzaXplLCB0aG91Z2ggdGhleSYjODIxNztyZSBwaGFzZWQgb3V0IGZv
ciBwZW9wbGUgbWFraW5nIG92ZXIgJDc1LDAwMCBhbmQgbWFycmllZCBjb3VwbGVzIG1ha2luZyBv
dmVyICQxNTAsMDAwLjwvcD48cD5Vc2luZyB0aGUgcHJldmlvdXMgZXhhbXBsZXM6IHRoZSAzMC15
ZWFyLW9sZCBtYWtpbmcgJDIzLDAwMCB3b3VsZCBiZSBlbGlnaWJsZSBmb3IgYSAkMiw1MDAgdGF4
IGNyZWRpdCAmIzgyMTI7IHNsaWdodGx5IG1vcmUgdGhhbiB1bmRlciBPYmFtYWNhcmUuIFRoYXQg
d291bGQgbG93ZXIgdGhlIGFubnVhbCBwcmVtaXVtIHRvICQxLDM0NC48L3A+PHA+QWxzbywgbG93
ZXIgcHJlbWl1bXMgY291bGQgYmUgYXZhaWxhYmxlIGZvciB5b3VuZ2VyIHBlb3BsZSB1bmRlciB0
aGUgUmVwdWJsaWNhbiBwbGFuIGJlY2F1c2UgaXQgbWFrZXMgY2hhbmdlcyB0aGF0IGZhdm9yIG9s
ZGVyIGN1c3RvbWVycy48L3A+PHA+VGhlIDYwLXllYXItb2xkIG1ha2luZyAkMjMsMDAwIHdvdWxk
IGdldCBhICQ0LDAwMCBjcmVkaXQgJiM4MjEyOyBsZXNzIHRoYW4gdW5kZXIgT2JhbWFjYXJlLiBU
aGF0IHdvdWxkIGluY3JlYXNlIHRoZSBhbm51YWwgcHJlbWl1bSB0byAkNSwxOTEuPC9wPjxwPkFs
c28sIHByZW1pdW1zIGNvdWxkIGdvIHVwIGZvciBvbGRlciBhZHVsdHMgYmVjYXVzZSB0aGUgR09Q
IGJpbGwgbGV0cyBpbnN1cmVycyBjaGFyZ2UgbW9yZSBhcyBwZW9wbGUgYWdlIGFuZCBhcmUgbW9y
ZSBwcm9uZSB0byBoZWFsdGggcHJvYmxlbXMuPC9wPjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3MgbW9yZS4gVW5k
ZXIgdGhlIEdPUCBwbGFuLCBhIDYwLXllYXItb2xkIG1ha2luZyAkNzAsMDAwIHdvdWxkIHN0aWxs
IGdldCBhICQ0LDAwMCBjcmVkaXQuIFVuZGVyIE9iYW1hY2FyZSwgdGhpcyBwZXJzb24gaXMgbm90
IGVsaWdpYmxlIGZvciBhIHRheCBjcmVkaXQgYmVjYXVzZSB0aGV5IG1ha2UgdG9vIG11Y2ggbW9u
ZXkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.