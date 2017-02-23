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Off-duty officer’s fight with teens sets off protests

By Amy Taxin
Associated Press

Published: February 23, 2017 - 02:53 PM | Updated: February 23, 2017 - 03:30 PM
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Protesters hold signs in front of an LAPD officer's home in Anaheim, Calif., Wednesday, Feb. 22, 2017. A Los Angeles policeman is under investigation after a video appears to show him firing a single round during an off-duty tussle with a 13-year-old boy. No one was injured but two teenagers were arrested after the incident, which spurred dozens of people to protest against police Wednesday night in the streets of Anaheim, where the officer lives and the confrontation occurred. (Joshua Sudock/The Orange County Register via AP)


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