Officer gets 40 years in prison in child’s shooting death

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0NyZWRpdExpbmUtLT48cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzPC9wPjwhLS1Q
U1RZTEU9V1RYVF9XZWJUeHQtLT48cD5NQVJLU1ZJTExFLCBMYS46IEEgTG91aXNpYW5hIGxhdyBl
bmZvcmNlbWVudCBvZmZpY2VyIHdhcyBzZW50ZW5jZWQgRnJpZGF5IHRvIDQwIHllYXJzIGluIHBy
aXNvbiBhIHdlZWsgYWZ0ZXIgYSBqdXJ5IGNvbnZpY3RlZCBoaW0gb2YgbWFuc2xhdWdodGVyIGlu
IHRoZSBzaG9vdGluZyBkZWF0aCBvZiBhIDYteWVhci1vbGQgYm95IHdpdGggYXV0aXNtLjwvcD48
cD5EZXJyaWNrIFN0YWZmb3JkLCAzMywgd2FzIGNvbnZpY3RlZCBpbiB0aGUgTm92ZW1iZXIgMjAx
NSBzaG9vdGluZyB0aGF0IGtpbGxlZCBKZXJlbXkgTWFyZGlzIGFuZCBjcml0aWNhbGx5IHdvdW5k
ZWQgaGlzIGZhdGhlciBhZnRlciBhIDItbWlsZSBjYXIgY2hhc2UgaW4gTWFya3N2aWxsZS48L3A+
PHA+UnV0aCBXaXNoZXIsIGEgc3Bva2Vzd29tYW4gZm9yIHN0YXRlIEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwg
SmVmZiBMYW5kcnkmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UsIHNhaWQgU3RhZmZvcmQgd2FzIHNlbnRlbmNlZCB0
byA0MCB5ZWFycyBmb3IgbWFuc2xhdWdodGVyIGFuZCAxNSB5ZWFycyBmb3IgYXR0ZW1wdGVkIG1h
bnNsYXVnaHRlci4gSGUgd2lsbCBzZXJ2ZSB0aGUgc2VudGVuY2VzIGNvbmN1cnJlbnRseS48L3A+
PHA+U3RhZmZvcmQgaGFkIGZhY2VkIGEgbWF4aW11bSBvZiA2MCB5ZWFycyBpbiBwcmlzb24gd2hl
biBzdGF0ZSBEaXN0cmljdCBKdWRnZSBXaWxsaWFtIEJlbm5ldHQgc2VudGVuY2VkIGhpbS48L3A+
PHA+VmlkZW8gZnJvbSBhIHBvbGljZSBvZmZpY2VyJiM4MjE3O3MgYm9keSBjYW1lcmEgc2hvd3Mg
dGhlIGJveSYjODIxNztzIGZhdGhlciwgQ2hyaXN0b3BoZXIgRmV3LCBoYWQgaGlzIGhhbmRzIHJh
aXNlZCBpbnNpZGUgaGlzIHZlaGljbGUgd2hpbGUgU3RhZmZvcmQgYW5kIGEgc2Vjb25kIGRlcHV0
eSBjaXR5IG1hcnNoYWwgY29sbGVjdGl2ZWx5IGZpcmVkIDE4IHNob3RzIGF0IHRoZSB2ZWhpY2xl
LjwvcD48cD5TdGFmZm9yZCBhbmQgTm9ycmlzIEdyZWVuaG91c2UgSnIuLCB0aGUgb3RoZXIgZGVw
dXR5IHdobyBmaXJlZCBoaXMgd2VhcG9uIHRoYXQgbmlnaHQsIHdlcmUgYXJyZXN0ZWQgbGVzcyB0
aGFuIGEgd2VlayBhZnRlciB0aGUgc2hvb3RpbmcuIEdyZWVuaG91c2UsIDI1LCBhd2FpdHMgYSBz
ZXBhcmF0ZSB0cmlhbCBvbiBtdXJkZXIgY2hhcmdlcyBsYXRlciB0aGlzIHllYXIuIFRoZSBBZHZv
Y2F0ZSByZXBvcnRlZCB0aGF0IFN0YWZmb3JkIHR1cm5lZCB0byBsb29rIGF0IEZldyBkdXJpbmcg
RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgaGVhcmluZyBhbmQgYXBvbG9naXplZCBmb3IgdGhlIHNob290aW5nLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlIGtpZHMsIG1hbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgU3RhZmZvcmQsIHdobyB3
YXMgc2hhY2tsZWQgaW4gY291cnQgYW5kIHdlYXJpbmcgYW4gb3JhbmdlIGphaWwganVtcHN1aXQu
PC9wPjxwPkJ1dCBTdGFmZm9yZCBpbnNpc3RlZCB0aGF0IEZldyBwb3NlZCBhIHRocmVhdCBhbmQg
bWFpbnRhaW5lZCBoZSBmaXJlZCBoaXMgd2VhcG9uIHRvIHN0b3AgaXQuPC9wPjxwPlN0YWZmb3Jk
IHRlc3RpZmllZCBhdCB0cmlhbCB0aGF0IGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBrbm93IHRoZSBib3kgd2Fz
IGluIHRoZSBjYXIgd2hlbiBoZSBmaXJlZCBhbmQgZGlkbiYjODIxNzt0IHNlZSBoaXMgZmF0aGVy
JiM4MjE3O3MgaGFuZHMgaW4gdGhlIGFpci48L3A+PHA+QnV0IGhlIHNhaWQgaGUgc2hvdCBhdCB0
aGUgY2FyIGJlY2F1c2UgaGUgZmVhcmVkIEZldyB3YXMgZ29pbmcgdG8gYmFjayB1cCBhbmQgaGl0
IEdyZWVuaG91c2Ugd2l0aCBoaXMgdmVoaWNsZS4gU3RhZmZvcmQgc2FpZCBHcmVlbmhvdXNlIHN0
dW1ibGVkIGFuZCBmZWxsIHRvIHRoZSBncm91bmQgYXMgaGUgdHJpZWQgdG8gYmFjayBhd2F5IGZy
b20gRmV3JiM4MjE3O3MgY2FyLjwvcD48cD5Ud28gb3RoZXIgb2ZmaWNlcnMgYXQgdGhlIHNjZW5l
IC0gYSB0aGlyZCBkZXB1dHkgY2l0eSBtYXJzaGFsIGFuZCBhIE1hcmtzdmlsbGUgcG9saWNlIG9m
ZmljZXIgLSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZmlyZSB0aGVpciB3ZWFwb25zIHRoYXQgbmlnaHQuIFByb3Nl
Y3V0b3JzIHNhaWQgdGhlIG9mZmljZXJzIHdlcmVuJiM4MjE3O3QgaW4gYW55IGRhbmdlciBhbmQg
c2hvdCBhdCB0aGUgY2FyIGZyb20gYSBzYWZlIGRpc3RhbmNlLjwvcD48cD5TdGFmZm9yZCBhbmQg
R3JlZW5ob3VzZSBhcmUgYmxhY2suIEZldyBpcyB3aGl0ZSwgYW5kIHNvIHdhcyBoaXMgc29uLjwv
cD48cD5EZWZlbnNlIGF0dG9ybmV5cyBhY2N1c2VkIGludmVzdGlnYXRvcnMgb2YgcnVzaGluZyB0
byBqdWRnbWVudC4gT25lIG9mIFN0YWZmb3JkJiM4MjE3O3MgYXR0b3JuZXlzIHF1ZXN0aW9uZWQg
d2hldGhlciBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHdvdWxkIGhhdmUgYWN0ZWQgbW9yZSBkZWxpYmVyYXRlbHkg
aWYgdGhlIG9mZmljZXJzIGhhZCBiZWVuIHdoaXRlLjwvcD48cD5TdGFmZm9yZCYjODIxNztzIGF1
bnQsIEJlcnRoYSBBbmRyZXdzLCBkZW5vdW5jZWQgdGhlIGp1cnkmIzgyMTc7cyB2ZXJkaWN0IG91
dHNpZGUgdGhlIGNvdXJ0cm9vbSBvbiBGcmlkYXksIGNhbGxpbmcgaXQgYSAmIzgyMjA7bHluY2hp
bmcmIzgyMjE7IGFuZCBjbGFpbWluZyByYWNlIHdhcyBhIGZhY3RvciBpbiB0aGUgY2FzZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0lmIGl0IGhhZCBiZWVuIHR3byB3aGl0ZSBtZW4gd2hvIGtpbGxlZCB0aGF0IGxp
dHRsZSBiYWJ5LCBpdCB3b3VsZCYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGp1c3RpZmlhYmxlIGhvbWljaWRlLiBJ
ZiBpdCBoYWQgYmVlbiBhIGJsYWNrIGJhYnksIGl0IHdvdWxkJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4ganVzdGlm
aWFibGUgaG9taWNpZGUsJiM4MjIxOyBBbmRyZXdzIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJzLjwvcD48cD5TdGFm
Zm9yZCYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5cyB0cmllZCB0byBwaW4gdGhlIGJsYW1lIGZvciB0aGUgZGVh
ZGx5IGNvbmZyb250YXRpb24gb24gRmV3LiBUaGV5IGFjY3VzZWQgdGhlIDI2LXllYXItb2xkIGZh
dGhlciBvZiBsZWFkaW5nIHRoZSBmb3VyIG9mZmljZXJzIG9uIGEgZGFuZ2Vyb3VzLCBoaWdoLXNw
ZWVkIGNoYXNlIGFuZCByYW1taW5nIGludG8gR3JlZW5ob3VzZSYjODIxNztzIHZlaGljbGUgYmVm
b3JlIHRoZSBndW5maXJlIGVydXB0ZWQuPC9wPjxwPkJ1dCBwcm9zZWN1dG9ycyBzYWlkIG5vbmUg
b2YgdGhlIGZhdGhlciYjODIxNztzIGFjdGlvbnMgdGhhdCBuaWdodCBjYW4ganVzdGlmeSB0aGUg
ZGVhZGx5IHJlc3BvbnNlLiBNYXJrc3ZpbGxlIFBvbGljZSBMdC4gS2VubmV0aCBQYXJuZWxsLCB3
aG9zZSBib2R5IGNhbWVyYSBjYXB0dXJlZCB0aGUgc2hvb3RpbmcsIHRlc3RpZmllZCB0aGF0IGhl
IGRpZG4mIzgyMTc7dCBmaXJlIGF0IHRoZSBjYXIgYmVjYXVzZSBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZmVh
ciBmb3IgaGlzIGxpZmUuPC9wPjxwPkZldyB0ZXN0aWZpZWQgdGhhdCBoZSBuZXZlciBoZWFyZCBh
bnkgd2FybmluZ3MgYmVmb3JlIHR3byBvZmZpY2VycyBmaXJlZC4gSGUgc2FpZCBoZSBsZWFybmVk
IG9mIGhpcyBzb24mIzgyMTc7cyBkZWF0aCB3aGVuIGhlIHJlZ2FpbmVkIGNvbnNjaW91c25lc3Mg
YXQgYSBob3NwaXRhbCBzaXggZGF5cyBhZnRlciB0aGUgc2hvb3RpbmcsIG9uIHRoZSBkYXkgb2Yg
SmVyZW15JiM4MjE3O3MgZnVuZXJhbC48L3A+PHA+U3RhZmZvcmQsIGEgTWFya3N2aWxsZSBwb2xp
Y2UgbGlldXRlbmFudCwgYW5kIEdyZWVuaG91c2UsIGEgZm9ybWVyIE1hcmtzdmlsbGUgcG9saWNl
IG9mZmljZXIsIHdlcmUgbW9vbmxpZ2h0aW5nIGFzIGRlcHV0aWVzIGZvciB0aGUgY2l0eSBtYXJz
aGFsIG9uIHRoZSBuaWdodCBvZiB0aGUgc2hvb3RpbmcuPC9wPjxwPkdyZWVuaG91c2UsIHdob3Nl
IGZhdGhlciBpcyBhIGxvbmd0aW1lIHByb3NlY3V0b3IgaW4gTWFya3N2aWxsZSwgcmVzaWduZWQg
ZnJvbSB0aGUgTWFya3N2aWxsZSBQb2xpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBpbiAyMDE0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.