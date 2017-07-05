Officer’s killer had ranted about police killing and abusing

PHA+TkVXIFlPUks6IEEga2lsbGVyIHdobyBzdHJvZGUgdXAgdG8gYSBtb2JpbGUgcG9saWNlIGNv
bW1hbmQgcG9zdCBhbmQgcHV0IGEgYnVsbGV0IGluIGFuIG9mZmljZXImIzgyMTc7cyBoZWFkIFdl
ZG5lc2RheSBoYWQgcmFudGVkIGluIGEgRmFjZWJvb2sgdmlkZW8gbGFzdCBTZXB0ZW1iZXIgYWJv
dXQgbGF3IG9mZmljZXJzIGtpbGxpbmcgYW5kIGFidXNpbmcgcGVvcGxlIGFuZCB3YXJuZWQgdGhl
bSB0byBsZWF2ZSBoaW0gYWxvbmUgb3IgJiM4MjIwO3dlIGdvbm5hIGRvIHNvbWV0aGluZy4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbm90IHBsYXlpbmcsIE1yLiBPZmZpY2VyLiBJIGRv
biYjODIxNzt0IGNhcmUgYWJvdXQgMTAwIHBvbGljZSB3YXRjaGluZyB0aGlzLCYjODIyMTsgMzQt
eWVhci1vbGQgZXgtY29udmljdCBBbGV4YW5kZXIgQm9uZHMgc2FpZCwgYWRkaW5nOiAmIzgyMjA7
SXQmIzgyMTc7cyB0aW1lIGZvciBwZW9wbGUgdG8gd2lzZW4gdXAuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UZW4g
bW9udGhzIGxhdGVyLCBCb25kcyB3ZW50IHVwIHRvIHRoZSBSVi1saWtlIGNvbW1hbmQgcG9zdCBp
biB0aGUgQnJvbnggYW5kIGFtYnVzaGVkIE9mZmljZXIgTWlvc290aXMgRmFtaWxpYSwgc2hvb3Rp
bmcgaGVyIHRocm91Z2ggdGhlIHBhc3NlbmdlciBzaWRlIHdpbmRvdyBhcyBzaGUgd3JvdGUgaW4g
aGVyIG5vdGVib29rIGFyb3VuZCAxMjozMCBhLm0uPC9wPjxwPlBvbGljZSBDb21taXNzaW9uZXIg
SmFtZXMgTyYjODIxNztOZWlsbCBzYWlkIEZhbWlsaWEgd2FzICYjODIyMDthc3Nhc3NpbmF0ZWQg
aW4gYW4gdW5wcm92b2tlZCBhdHRhY2sgb24gY29wcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZhbWlsaWEmIzgy
MTc7cyBwYXJ0bmVyIGZyYW50aWNhbGx5IHJhZGlvZWQgZm9yIGhlbHAsIGFuZCBvZmZpY2VycyBj
YXVnaHQgdXAgd2l0aCBCb25kcyBhYm91dCBhIGJsb2NrIGF3YXkgYW5kIGtpbGxlZCBoaW0gaW4g
YSBoYWlsIG9mIGFib3V0IDIwIGJ1bGxldHMgd2hlbiBoZSBwdWxsZWQgYSBzdG9sZW4gcmV2b2x2
ZXIsIHBvbGljZSBzYWlkLiBIZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ2V0IG9mZiBhIHNob3QsIGF1dGhvcml0
aWVzIHNhaWQuIFRoZSBidXJzdCBvZiBndW5maXJlIGFzIHRoZSBGb3VydGggb2YgSnVseSB3b3Vu
ZCBkb3duIHdhcyBpbml0aWFsbHkgbWlzdGFrZW4gYnkgc29tZSBwZW9wbGUgZm9yIGZpcmV3b3Jr
cy48L3A+PHA+VGhlIDQ4LXllYXItb2xkIEZhbWlsaWEgd2FzIGEgMTIteWVhciB2ZXRlcmFuIG9m
IHRoZSBwb2xpY2UgZm9yY2Ugd2hvIHNwZW50IGhlciBlbnRpcmUgY2FyZWVyIHdpdGggdGhlIE5l
dyBZb3JrIFBvbGljZSBEZXBhcnRtZW50IGluIHRoZSBoaWdoLWNyaW1lIEJyb254IHByZWNpbmN0
LiBUaGUgY29tbWFuZCBwb3N0IHRoZXJlIGhhZCBiZWVuIHNldCB1cCBhbmQgc3RhZmZlZCBhcm91
bmQgdGhlIGNsb2NrIHNpbmNlIGEgdHJpcGxlIHNob290aW5nIGluIE1hcmNoLjwvcD48cD5NYXlv
ciBCaWxsIGRlIEJsYXNpbyBzYWlkIEZhbWlsaWEgJiM4MjIwO3dhcyBvbiBkdXR5IHNlcnZpbmcg
dGhpcyBjaXR5LCBwcm90ZWN0aW5nIHBlb3BsZSwgZG9pbmcgd2hhdCBzaGUgYmVsaWV2ZWQgaW4g
YW5kIGRvaW5nIHRoZSBqb2Igc2hlIGxvdmVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UG9saWNlIHNhaWQgdGhl
eSB3ZXJlIHRyeWluZyB0byBlc3RhYmxpc2ggdGhlIG1vdGl2ZSBmb3IgdGhlIHNob290aW5nLjwv
cD48cD5XaGlsZSB0ZW5zaW9ucyBoYXZlIGJlZW4gcnVubmluZyBoaWdoIGluIHJlY2VudCB5ZWFy
cyBiZXR3ZWVuIHBvbGljZSBhbmQgYmxhY2sgcGVvcGxlIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSwgdGhl
cmUgd2FzIG5vIGltbWVkaWF0ZSBpbmRpY2F0aW9uIHRoZSBraWxsaW5nIGhhZCBhIHJhY2lhbCBk
aW1lbnNpb24uIEJvbmRzIHdhcyBibGFjazsgRmFtaWxpYSB3YXMgYmxhY2sgYW5kIEhpc3Bhbmlj
LCBoZXIgZmFtaWx5IGhhdmluZyBjb21lIGZyb20gdGhlIERvbWluaWNhbiBSZXB1YmxpYy4gU2hl
IGFwcGFyZW50bHkgaGFkIG5vIHByZXZpb3VzIGNvbnRhY3Qgd2l0aCBoaW0uPC9wPjxwPlN0aWxs
LCB0aGUgYXR0YWNrIHJlY2FsbGVkIHRoZSAyMDE0IGFtYnVzaCBraWxsaW5ncyBvZiB0d28gTmV3
IFlvcmsgb2ZmaWNlcnMgd2hvIHdlcmUgZ3VubmVkIGRvd24gaW4gdGhlaXIgY3J1aXNlciBieSBh
IG1hbiB3aG8gaGFkIGFubm91bmNlZCBvbmxpbmUgbW9tZW50cyBiZWZvcmUgdGhhdCBoZSB3YXMg
cGxhbm5pbmcgdG8gc2hvb3QgdHdvICYjODIyMDtwaWdzJiM4MjIxOyBpbiByZXRhbGlhdGlvbiBm
b3IgdGhlIHBvbGljZSBjaG9rZWhvbGQgZGVhdGggb2YgRXJpYyBHYXJuZXIsIGFuIHVuYXJtZWQg
YmxhY2sgbWFuLiBUaGUgZ3VubWFuLCAyOC15ZWFyLW9sZCBJc21hYWl5bCBCcmluc2xleSwgdGhl
biBraWxsZWQgaGltc2VsZi48L3A+PHA+QXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBKZWZmIFNlc3Npb25zIGNh
bGxlZCBGYW1pbGlhJiM4MjE3O3Mga2lsbGluZyBhICYjODIyMDttdXJkZXIgaW4gY29sZCBibG9v
ZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtTYWRseSwgaXQgaXMgdGhlIGxhdGVzdCBpbiBhIHRyb3Vi
bGluZyBzZXJpZXMgb2YgYXR0YWNrcyBvbiBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMgb3ZlciB0aGUgcGFzdCB0
d28geWVhcnMuIFRoZXNlIGF0dGFja3MgbXVzdCBzdG9wLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBpbiBhIHN0
YXRlbWVudC48L3A+PHA+Qm9uZHMgd2FzIHNlZW4gb24gdmlkZW8gbGVhdmluZyBhIGNvbnZlbmll
bmNlIHN0b3JlIGFuZCB3YWxraW5nIHB1cnBvc2VmdWxseSB0b3dhcmQgdGhlIGNvbW1hbmQgcG9z
dCB2ZWhpY2xlLCBwb2xpY2Ugc2FpZC4gVGhlIHZpZGVvIGRpZG4mIzgyMTc7dCBjYXB0dXJlIHRo
ZSBzaG9vdGluZyBidXQgc2hvd2VkIEJvbmRzIHJ1bm5pbmcgYXdheSB3aXRoIGEgZ3VuIGluIGhp
cyBoYW5kLCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+PHA+Qm9uZHMsIGFsc28ga25vd24gYXMgSm9obiBCb25k
cywgaGFkIGJlZW4gcGFyb2xlZCBpbiAyMDEzIGFmdGVyIGJlaW5nIHNlbnRlbmNlZCB0byBlaWdo
dCB5ZWFycyBpbiBwcmlzb24gZm9yIGEgMjAwNSBhcm1lZCByb2JiZXJ5IGluIFN5cmFjdXNlLiBI
ZSBoYWQgb3RoZXIgYXJyZXN0cywgaW5jbHVkaW5nIG9uZSBpbiAyMDAxLCB3aGVuIGFzIGEgdGVl
bmFnZXIgaGUgd2FzIGFjY3VzZWQgb2YgYXR0YWNraW5nIGFuIG9mZmljZXIgd2l0aCBicmFzcyBr
bnVja2xlcy48L3A+PHA+RmFtaWxpYSBoYWQgdGhyZWUgY2hpbGRyZW4sIGluY2x1ZGluZyB0d2lu
cywgbGl2ZWQgd2l0aCBoZXIgbW90aGVyIGFuZCB3b3JrZWQgdGhlIG1pZG5pZ2h0IHNoaWZ0LiBG
cmllbmRzIHNhaWQgc2hlIGJlY2FtZSBhbiBvZmZpY2VyIHRvIGhlbHAgaGVyIGNvbW11bml0eS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1NoZSB3YXMgdGhlIHN3ZWV0ZXN0IHBlcnNvbiB5b3UgZXZlciB3YW50IHRv
IG1lZXQsJiM4MjIxOyBkb3duc3RhaXJzIG5laWdoYm9yIFRvbSBSaXR0ZXIgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.