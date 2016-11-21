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Official: 6 dead in Chattanooga elementary school bus crash

Associated Press

Published: November 21, 2016 - 10:04 PM
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In this photo provided by the Chattanooga Fire Department via Chattanooga Times Free Press, Chattanooga Fire Department members work the scene of a fatal elementary school bus crash in Chattanooga, Tenn., Monday. In a news conference Monday, Assistant Chief Tracy Arnold said there were multiple fatalities in the crash. (Bruce Garner/Chattanooga Fire Department via Chattanooga Times Free Press via AP)


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