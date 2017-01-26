Official: Border Patrol chief tells agents he was forced out

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIEJvcmRlciBQYXRyb2wgY2hpZWYgaGFzIGJlZW4gZm9yY2VkIG91
dCBhIGRheSBhZnRlciBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGFubm91bmNlZCBhbiBhbWJpdGlv
dXMgcGxhbiB0byBidWlsZCBhIHdhbGwgYXQgdGhlIE1leGljYW4gYm9yZGVyIGFuZCBoaXJlIDUs
MDAwIEJvcmRlciBQYXRyb2wgYWdlbnRzLCBhIFUuUy4gb2ZmaWNpYWwgdG9sZCBUaGUgQXNzb2Np
YXRlZCBQcmVzcyBvbiBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+TWFyayBNb3JnYW4gdG9sZCBzZW5pb3IgQm9y
ZGVyIFBhdHJvbCBhZ2VudHMgYWJvdXQgaGlzIG91c3RlciBkdXJpbmcgYSBicmllZiB2aWRlbyBj
b25mZXJlbmNlIG9uIFRodXJzZGF5IG1vcm5pbmcsIHNheWluZyBoZSB3YXMgYXNrZWQgdG8gbGVh
dmUgYW5kIHRoYXQgaGUgZGVjaWRlZCB0byByZXNpZ24gcmF0aGVyIHRoYW4gZmlnaHQgdGhlIHJl
cXVlc3QsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgb2ZmaWNpYWwsIHdobyB3YXMgb24gdGhlIGNhbGwuIFRo
ZSBvZmZpY2lhbCBzcG9rZSBvbiBjb25kaXRpb24gb2YgYW5vbnltaXR5IGJlY2F1c2UgdGhlIGRp
c2N1c3Npb24gd2FzIG5vdCBpbnRlbmRlZCB0byBiZSBtYWRlIHB1YmxpYy48L3A+PHA+Q3VzdG9t
cyBhbmQgQm9yZGVyIFByb3RlY3Rpb24gc2FpZCBNb3JnYW4mIzgyMTc7cyBsYXN0IG9mZmljaWFs
IGRheSBpbiBvZmZpY2Ugd2lsbCBiZSBUdWVzZGF5LjwvcD48cD5Nb3JnYW4gd2FzIG5hbWVkIHRv
IHRoZSBwb3N0IGluIEp1bmUgYW5kIHRvb2sgb2ZmaWNlIGluIE9jdG9iZXIuIFRoZSBmb3JtZXIg
RkJJIGFnZW50IGJyaWVmbHkgbGVkIHRoZSBpbnRlcm5hbCBhZmZhaXJzIGRlcGFydG1lbnQgYXQg
dGhlIEJvcmRlciBQYXRyb2wmIzgyMTc7cyBwYXJlbnQgYWdlbmN5IGJlZm9yZSBoZWFkaW5nIHRo
ZSBhZ2VuY3kgb2Ygcm91Z2hseSAyMCwwMDAgYWdlbnRzLjwvcD48cD5JbiBhIHN0YXRlbWVudCwg
S2V2aW4gTWNBbGVlbmFuLCB0aGUgQ3VzdG9tcyBhbmQgQm9yZGVyIFByb3RlY3Rpb24mIzgyMTc7
cyBhY3RpbmcgY29tbWlzc2lvbmVyLCBwcmFpc2VkIE1vcmdhbiBmb3IgJiM4MjIwO2hpcyB1bndh
dmVyaW5nIGRlZGljYXRpb24gdG8gb3VyIGJvcmRlciBzZWN1cml0eSBtaXNzaW9uJiM4MjIxOyBh
bmQgJiM4MjIwO2xpZmVsb25nIGNhcmVlciBpbiBzZXJ2aWNlIHRvIHRoZSBuYXRpb24uJiM4MjIx
OzwvcD48cD5Nb3JnYW4gbGVhdmVzIG9mZmljZSBvbmx5IHNldmVuIG1vbnRocyBhZnRlciBiZWlu
ZyBuYW1lZCB0aGUgZmlyc3Qgb3V0c2lkZXIgdG8gbGVhZCB0aGUgYWdlbmN5IHNpbmNlIGl0IHdh
cyBmb3VuZGVkIGluIDE5MjQuPC9wPjxwPkZyb20gdGhlIHN0YXJ0LCBoZSBjbGFzaGVkIHdpdGgg
dGhlIEJvcmRlciBQYXRyb2wmIzgyMTc7cyB1bmlvbiwgd2hpY2ggZW5kb3JzZWQgVHJ1bXAgZWFy
bHkgYW5kIGZvcmNlZnVsbHkgZHVyaW5nIHRoZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FtcGFpZ24uIFRoZSBO
YXRpb25hbCBCb3JkZXIgUGF0cm9sIENvdW5jaWwgaGFkIGFkdm9jYXRlZCBmb3IgYW4gaW5zaWRl
ciB0byBsZWFkIHRoZSBhZ2VuY3kgYW5kIHNoYXJwbHkgY3JpdGljaXplZCBNb3JnYW4gYXQgYWxt
b3N0IGV2ZXJ5IHR1cm4uPC9wPjxwPlRoZSBmb3JtZXIgb2ZmaWNpYWwgc2FpZCBNb3JnYW4gd2Fz
IG5vdCBhdCB3b3JrIHllc3RlcmRheSBhbmQgZGlkIG5vdCBhdHRlbmQgYSBnYXRoZXJpbmcgYXQg
dGhlIEhvbWVsYW5kIFNlY3VyaXR5IERlcGFydG1lbnQgd2l0aCBUcnVtcCBhbmQgbmV3bHkgYXBw
b2ludGVkIEhvbWVsYW5kIFNlY3VyaXR5IFNlY3JldGFyeSBKb2huIEtlbGx5LjwvcD48cD5EdXJp
bmcgdGhhdCB2aXNpdCBUcnVtcCBzaW5nbGVkIG91dCB0aGUgdW5pb24mIzgyMTc7cyBwcmVzaWRl
bnQsIEJyYW5kb24gSnVkZCwgd2hpbGUgcG9pbnRlZGx5IGF2b2lkaW5nIG1lbnRpb24gb2YgTW9y
Z2FuLiBKdWRkIHNlcnZlZCBvbiBUcnVtcCYjODIxNztzIHRyYW5zaXRpb24gdGVhbS48L3A+PHA+
VGhlIHVuaW9uIHdhcyBpbmNlbnNlZCB3aGVuIE1vcmdhbiB0b2xkIGEgU2VuYXRlIGhlYXJpbmcg
RGVjLiAxLCBpbiByZXNwb25zZSB0byBhIHF1ZXN0aW9uIGZyb20gU2VuLiBUb20gQ2FycGVyLCBE
LURlbC4sIHRoYXQgaGUgc3VwcG9ydGVkIGEgY29tcHJlaGVuc2l2ZSBpbW1pZ3JhdGlvbiBvdmVy
aGF1bCwgd2hpY2ggaXMgb2Z0ZW4gaW50ZXJwcmV0ZWQgdG8gaW5jbHVkZSBhIHBhdGggdG8gY2l0
aXplbnNoaXAgZm9yIHBlb3BsZSB3aG8gYXJlIGluIHRoZSBjb3VudHJ5IGlsbGVnYWxseS4gTW9y
Z2FuIGNsYXJpZmllZCBoaXMgcmVtYXJrcyBpbiBhIG5vdGUgdG8gQm9yZGVyIFBhdHJvbCBzdGFm
ZiB0aGUgZm9sbG93aW5nIHdlZWsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhbnQgdG8gYmUgY2xlYXIgd2hh
dCBteSBwb3NpdGlvbiBpcyByZWdhcmRpbmcgaW1taWdyYXRpb24gcmVmb3JtLCYjODIyMTsgTW9y
Z2FuIHdyb3RlLiAmIzgyMjA7SSBkbyBub3QsIGFzIHNvbWUgaGF2ZSBzdWdnZXN0ZWQsIHN1cHBv
cnQgd2hhdCBpcyBvZnRlbiByZWZlcnJlZCB0byBhcyAmIzgyMTY7YmxhbmtldCBhbW5lc3R5LiYj
ODIxNzsgVGhpcyBhc3NlcnRpb24gY291bGQgbm90IGJlIGZ1cnRoZXIgZnJvbSBteSBwb3NpdGlv
bi4gSSBlbmNvdXJhZ2UgZXZlcnlvbmUgdG8gbGlzdGVuIHRvIG15IHRlc3RpbW9ueS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkRlc3BpdGUgcHJlc3N1cmUgZnJvbSB0aGUgdW5pb24sIG1hbnkgYWdlbmN5IG9mZmlj
aWFscyBzYWlkIE1vcmdhbiBhcHBlYXJlZCB0byBlbWJyYWNlIHRoZSBqb2IuIExlc3MgdGhhbiBh
IHdlZWsgYWdvLCB0aGUgZmlyc3QgbWVzc2FnZSBvbiBoaXMgbmV3IFR3aXR0ZXIgYWNjb3VudCBy
ZWFkLCAmIzgyMjA7Q2hpZWYgTW9yZ2FuIGhlcmUgLS0gZXhjaXRlZCB0byB1c2UgdGhpcyBhY2Nv
dW50IHRvIHNoYXJlIHRoZSBsYXRlc3QgbmV3cyBhbmQgZXZlbnRzIG9mIHRoZSAoaGFzaClCb3Jk
ZXJQYXRyb2wgd2l0aCBmb2xsb3dlcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+U3BhZ2F0IHJlcG9ydGVkIGZyb20gU2FuIERpZWdvLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4
MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Rm9sbG93IEVsbGlvdCBTcGFnYXQgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL2VsbGlvdHNwYWdhdCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9lbGxpb3RzcGFnYXQ8L2E+IGFuZCBBbGljaWEgQS4gQ2FsZHdlbGwg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9hY2FsZHdlbGxhcCIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9hY2FsZHdlbGxhcDwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.