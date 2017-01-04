Official: Charles Manson alive amid report he’s hospitalized

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkFLRVJTRklFTEQsIENhbGlmLjogTWFzcyBtdXJkZXJlciBDaGFybGVzIE1hbnNvbiB3YXMg
dGFrZW4gZnJvbSBoaXMgQ2FsaWZvcm5pYSBwcmlzb24gY2VsbCB0byBhIGhvc3BpdGFsLCBhY2Nv
cmRpbmcgdG8gc2V2ZXJhbCBuZXdzIHJlcG9ydHMuIEEgcHJpc29uIG9mZmljaWFsIHdvdWxkIG9u
bHkgY29uZmlybSB0aGF0IHRoZSA4Mi15ZWFyLW9sZCBNYW5zb24gd2FzIGFsaXZlIGFuZCBnYXZl
IG5vIG90aGVyIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD48cD5NYW5zb24gd2FzIGNvbnZpY3RlZCBvZiBvcmNo
ZXN0cmF0aW5nIHRoZSAxOTY5IG11cmRlcnMgb2YgcHJlZ25hbnQgYWN0cmVzcyBTaGFyb24gVGF0
ZSBhbmQgc2l4IG90aGVycy4gVGhlIGN1bHQgbGVhZGVyIGF0dHJhY3RlZCBkaXNhZmZlY3RlZCB5
b3VuZyBwZW9wbGUgd2hvIGxpdmVkIGluIGluIGEgY29tbXVuZSwgZm9sbG93ZWQgaGlzIG9yZGVy
cyBhbmQgd2VyZSB1bHRpbWF0ZWx5IHR1cm5lZCBpbnRvIGtpbGxlcnMuPC9wPjxwPkJvdGggVE1a
IGFuZCB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgVGltZXMgcmVwb3J0ZWQgVHVlc2RheSB0aGF0IE1hbnNvbiBo
YWQgYmVlbiBob3NwaXRhbGl6ZWQuIFRNWiBzYWlkIGhlIGhhZCBiZWVuIHRha2VuIHRvIGEgbWVk
aWNhbCBjZW50ZXIgaW4gQmFrZXJzZmllbGQsIGFib3V0IDYwIG1pbGVzIHNvdXRoIG9mIENvcmNv
cmFuIFN0YXRlIFByaXNvbiB3aGVyZSBNYW5zb24gd2FzIGJlaW5nIGhlbGQuPC9wPjxwPkxhdGUg
VHVlc2RheSBuaWdodCwgdGhyZWUgdmFucyBmcm9tIHRoZSBDYWxpZm9ybmlhIERlcGFydG1lbnQg
b2YgQ29ycmVjdGlvbnMgYW5kIFJlaGFiaWxpdGF0aW9uIHdlcmUgcGFya2VkIG91dHNpZGUgQmFr
ZXJzZmllbGQmIzgyMTc7cyBNZXJjeSBIb3NwaXRhbCBEb3dudG93biwgd2hlcmUgc3RhdGUgcHJp
c29uZXJzIGhhdmUgYmVlbiB0cmVhdGVkIGJlZm9yZS48L3A+PHA+QnV0IENEQ1Igc3Bva2Vzd29t
YW4gVGVycnkgVGhvcm50b24gc2FpZCBvbmx5IHRoYXQgTWFuc29uIGlzIHN0aWxsIGFsaXZlIGFu
ZCBzdGlsbCBhc3NpZ25lZCB0byB0aGUgcHJpc29uIGluIENvcmNvcmFuLiBTaGUgZGVjbGluZWQg
dG8gc2F5IHdoZXRoZXIgaGUgd2FzIGF0IHRoZSBob3NwaXRhbCBpbiBCYWtlcnNmaWVsZCwgY2l0
aW5nIHNhZmV0eSBwcml2YWN5IGxhd3MgcHJvaGliaXQgaGVyIGZyb20gZGlzY3Vzc2luZyBhbiBp
bm1hdGUmIzgyMTc7cyBtZWRpY2FsIHNpdHVhdGlvbi48L3A+PHA+VGF0ZSYjODIxNztzIHNpc3Rl
ciBEZWJyYSBUYXRlIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgb24gVHVlc2RheSBuaWdodCB0
aGF0LCBhcyBhIENhdGhvbGljLCBzaGUgbWFrZXMgJiM4MjIwO25vIGlsbCB3aXNoZXMmIzgyMjE7
IGZvciB0aGUgcGVvcGxlIHdobyBraWxsZWQgaGVyIHNpc3RlciwgYW5kIHdpbGwgcmVzZXJ2ZSBo
ZXIgZmVlbGluZ3MgdW50aWwgaGVhcmluZyBNYW5zb24gaGFzIGRpZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IHdvdWxkIHByb2JhYmx5IHNheSBhIHByYXllciBmb3IgdGhlbSBhbmQgc2hlZCBhIHRlYXIgYW5k
IGFzayBHb2QgdG8gaGF2ZSBtZXJjeSBvbiB0aGVpciBzb3VscywgYnV0IHNvIGZhciBJIGhhdmVu
JiM4MjE3O3QgYWxsb3dlZCBteXNlbGYgdG8gZmVlbCBhbnl0aGluZyBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3
O3MgdW5zdWJzdGFudGlhdGVkLCYjODIyMTsgVGF0ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5v
dCBhbGxvd2luZyBteXNlbGYgdG8gZmVlbCBhbnl0aGluZyB1bnRpbCBJIGtub3cgdGhhdCBpdCYj
ODIxNztzIHRydWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYW5zb24gYW5kIHRocmVlIGZlbWFsZSBmb2xsb3dl
cnMsIFN1c2FuIEF0a2lucywgUGF0cmljaWEgS3JlbndpbmtlbCBhbmQgTGVzbGllIFZhbiBIb3V0
ZW4sIHdlcmUgY29udmljdGVkIG9mIG11cmRlciBhbmQgc2VudGVuY2VkIHRvIGRlYXRoIGZvciBr
aWxsaW5ncyBhdCB0d28gZ3J1ZXNvbWUgc2NlbmVzIGluIHRoZSBzdW1tZXIgb2YgMTk2OS4gQW5v
dGhlciBkZWZlbmRhbnQsIENoYXJsZXMgJiM4MjIwO1RleCYjODIyMTsgV2F0c29uLCB3YXMgY29u
dmljdGVkIGxhdGVyLjwvcD48cD5BbGwgd2VyZSBzcGFyZWQgZXhlY3V0aW9uIHdoZW4gYSBVLlMu
IFN1cHJlbWUgQ291cnQgcnVsaW5nIHRlbXBvcmFyaWx5IGJhbm5lZCB0aGUgZGVhdGggcGVuYWx0
eSBpbiAxOTcyLjwvcD48cD5TYXJhaCBBcmRhbGFuaSBvZiB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgQ291bnR5
IGRpc3RyaWN0IGF0dG9ybmV5JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHNhaWQgaW4gYW4gZW1haWwgdGhhdCB0
aGUgYWdlbmN5IGhhZCBubyBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiBNYW5zb24uIFRoZSBvZmZpY2UgcHJvc2Vj
dXRlZCBNYW5zb24gYW5kIGhhcyBvYmplY3RlZCB0byBoaXMgcmVsZWFzZS4gSGUgd2FzIG1vc3Qg
cmVjZW50bHkgdXAgZm9yIHBhcm9sZSBpbiAyMDEyICYjODIxMjsgaGlzIDEydGggYmlkIGZvciBm
cmVlZG9tLjwvcD48cD5UaGUgQ2FsaWZvcm5pYSBTdGF0ZSBQcmlzb24sIENvcmNvcmFuLCBoYXMg
bWVkaWNhbCBmYWNpbGl0aWVzIHRvIHRyZWF0IGlubWF0ZXMgcmVxdWlyaW5nIHVyZ2VudCBvciBl
bWVyZ2VuY3kgY2FyZSBhcyB3ZWxsIGFzIGluLXBhdGllbnQgaG9zcGl0YWwgc3RheXMuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJbiBnZW5lcmFsLCBpbm1hdGVzIGFyZSBzZW50IHRvIG91dHNpZGUgaG9zcGl0YWxz
IGlmIHRoZXkgbmVlZCBzdXJnaWNhbCBzZXJ2aWNlcywgZW1lcmdlbmN5IGNhcmUsIG9yIGRpYWdu
b3N0aWMgc2VydmljZXMgb2YgYW4gYWN1dGUgbmF0dXJlLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb3ljZSBIYXlo
b2UsIGEgc3Bva2Vzd29tYW4gZm9yIHRoZSBmZWRlcmFsIHJlY2VpdmVyIHdobyBjb250cm9scyBw
cmlzb24gbWVkaWNhbCBjYXJlLiAmIzgyMjA7VGhlc2Ugc2VydmljZXMgYXJlIG5vdCBwcm92aWRl
ZCBpbiBzdGF0ZSBwcmlzb24gZmFjaWxpdGllcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkluIE5vdmVtYmVyLCB0
aGUgc3RhdGUgaW5zcGVjdG9yIGdlbmVyYWwsIHdoaWNoIG1vbml0b3JzIHRoZSBjb3JyZWN0aW9u
cyBzeXN0ZW0sIGNoYXJhY3Rlcml6ZWQgY2FyZSBhdCBDb3Jjb3JhbiBhcyAmIzgyMjA7aW5hZGVx
dWF0ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5UaGlzIHN0b3J5
IGhhcyBiZWVuIGNvcnJlY3RlZCB0byBzaG93IHRoZSBzcGVsbGluZyBvZiB0aGUgZm9ybWVyIE1h
bnNvbiBmb2xsb3dlciYjODIxNztzIG5hbWUgaXMgJiM4MjIwO0tyZW53aW5rZWwsJiM4MjIxOyBu
b3QgJiM4MjIwO0tyZW53aW5rbGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8
L3A+PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBXcml0ZXIgT2xnYSBSb2RyaWd1ZXogY29udHJpYnV0ZWQg
dG8gdGhpcyBzdG9yeSBmcm9tIFNhbiBGcmFuY2lzY28uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.