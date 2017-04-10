Official: Russia knew in advance of Syrian chemical attack

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgaGFzIGNvbmNsdWRlZCBSdXNzaWEga25l
dyBpbiBhZHZhbmNlIG9mIFN5cmlhJiM4MjE3O3MgY2hlbWljYWwgd2VhcG9ucyBhdHRhY2sgbGFz
dCB3ZWVrLCBhIHNlbmlvciBVLlMuIG9mZmljaWFsIHNhaWQgTW9uZGF5LjwvcD48cD5UaGUgb2Zm
aWNpYWwgc2FpZCBhIGRyb25lIG9wZXJhdGVkIGJ5IFJ1c3NpYW5zIHdhcyBmbHlpbmcgb3ZlciBh
IGhvc3BpdGFsIGFzIHZpY3RpbXMgb2YgdGhlIGF0dGFjayB3ZXJlIHJ1c2hpbmcgdG8gZ2V0IHRy
ZWF0bWVudC4gSG91cnMgYWZ0ZXIgdGhlIGRyb25lIGxlZnQsIGEgUnVzc2lhbi1tYWRlIGZpZ2h0
ZXIgamV0IGJvbWJlZCB0aGUgaG9zcGl0YWwgaW4gd2hhdCBBbWVyaWNhbiBvZmZpY2lhbHMgYmVs
aWV2ZSB3YXMgYW4gYXR0ZW1wdCB0byBjb3ZlciB1cCB0aGUgdXNhZ2Ugb2YgY2hlbWljYWwgd2Vh
cG9ucy48L3A+PHA+VGhlIHNlbmlvciBvZmZpY2lhbCBzYWlkIHRoZSBVLlMuIGhhcyBubyBwcm9v
ZiBvZiBSdXNzaWFuIGludm9sdmVtZW50IGluIHRoZSBhY3R1YWwgY2hlbWljYWwgYXR0YWNrIGlu
IG5vcnRoZXJuIFN5cmlhLjwvcD48cD5CdXQgdGhlIG9mZmljaWFsIHNhaWQgdGhlIHByZXNlbmNl
IG9mIHRoZSBzdXJ2ZWlsbGFuY2UgZHJvbmUgb3ZlciB0aGUgaG9zcGl0YWwgY291bGRuJiM4MjE3
O3QgaGF2ZSBiZWVuIGEgY29pbmNpZGVuY2UsIGFuZCB0aGF0IFJ1c3NpYSBtdXN0IGhhdmUga25v
d24gdGhlIGNoZW1pY2FsIHdlYXBvbnMgYXR0YWNrIHdhcyBjb21pbmcgYW5kIHRoYXQgdmljdGlt
cyB3ZXJlIHNlZWtpbmcgdHJlYXRtZW50LjwvcD48cD5UaGUgb2ZmaWNpYWwsIHdobyB3YXNuJiM4
MjE3O3QgYXV0aG9yaXplZCB0byBzcGVhayBwdWJsaWNseSBvbiBpbnRlbGxpZ2VuY2UgbWF0dGVy
cyBhbmQgZGVtYW5kZWQgYW5vbnltaXR5LCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ2l2ZSBwcmVjaXNlIHRpbWlu
ZyBmb3Igd2hlbiB0aGUgZHJvbmUgd2FzIGluIHRoZSBhcmVhLCB3aGVyZSBtb3JlIHRoYW4gODAg
cGVvcGxlIHdlcmUga2lsbGVkLiBUaGUgb2ZmaWNpYWwgYWxzbyBkaWRuJiM4MjE3O3QgcHJvdmlk
ZSBkZXRhaWxzIGZvciB0aGUgbWlsaXRhcnkgYW5kIGludGVsbGlnZW5jZSBpbmZvcm1hdGlvbiB0
aGF0IGZvcm0gdGhlIGJhc2lzIG9mIHdoYXQgdGhlIFBlbnRhZ29uIG5vdyBiZWxpZXZlcy48L3A+
PHA+QW5vdGhlciBVLlMuIG9mZmljaWFsIGNhdXRpb25lZCB0aGF0IG5vIGZpbmFsIEFtZXJpY2Fu
IGRldGVybWluYXRpb24gaGFzIGJlZW4gbWFkZSB0aGF0IFJ1c3NpYSBrbmV3IGFoZWFkIG9mIHRp
bWUgdGhhdCBjaGVtaWNhbCB3ZWFwb25zIHdvdWxkIGJlIHVzZWQuIFRoYXQgb2ZmaWNpYWwgd2Fz
biYjODIxNzt0IGF1dGhvcml6ZWQgdG8gc3BlYWsgYWJvdXQgaW50ZXJuYWwgYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gZGVsaWJlcmF0aW9ucyBhbmQgc3Bva2Ugb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eS48L3A+
PHA+VGhlIGFsbGVnYXRpb24gb2YgUnVzc2lhbiBmb3Jla25vd2xlZGdlIGlzIGdyYXZlLCBldmVu
IGJ5IHRoZSBzdGFuZGFyZHMgb2YgdGhlIGN1cnJlbnRseSBkaXNtYWwgVS5TLi1SdXNzaWFuIHJl
bGF0aW9ucy48L3A+PHA+QWx0aG91Z2ggUnVzc2lhIGhhcyBzdGVhZGZhc3RseSBzdXBwb3J0ZWQg
U3lyaWFuIFByZXNpZGVudCBCYXNoYXIgQXNzYWQmIzgyMTc7cyBnb3Zlcm5tZW50LCBhbmQgdGhl
eSYjODIxNzt2ZSBjb29yZGluYXRlZCBtaWxpdGFyeSBhdHRhY2tzIHRvZ2V0aGVyLCBXYXNoaW5n
dG9uIGhhcyBuZXZlciBwcmV2aW91c2x5IGFjY3VzZWQgTW9zY293IG9mIGNvbXBsaWNpdHkgaW4g
YW55IGF0dGFjayB0aGF0IGludm9sdmVkIHRoZSBnYXNzaW5nIG9mIGlubm9jZW50IGNpdmlsaWFu
cywgaW5jbHVkaW5nIGNoaWxkcmVuLjwvcD48cD5VbnRpbCBNb25kYXksIFUuUy4gb2ZmaWNpYWxz
IGhhZCBzYWlkIHRoZXkgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBzdXJlIHdoZXRoZXIgUnVzc2lhIG9yIFN5cmlh
IG9wZXJhdGVkIHRoZSBkcm9uZS4gVGhlIG9mZmljaWFsIHNhaWQgdGhlIFUuUy4gaXMgbm93IGNv
bnZpbmNlZCBSdXNzaWEgY29udHJvbGxlZCB0aGUgZHJvbmUuIFRoZSBvZmZpY2lhbCBzYWlkIGl0
IHN0aWxsIGlzbiYjODIxNzt0IGNsZWFyIHdobyB3YXMgZmx5aW5nIHRoZSBqZXQgdGhhdCBib21i
ZWQgdGhlIGhvc3BpdGFsLCBiZWNhdXNlIHRoZSBTeXJpYW5zIGFsc28gZmx5IFJ1c3NpYW4tbWFk
ZSBhaXJjcmFmdC48L3A+PHA+VS5TLiBvZmZpY2lhbHMgcHJldmlvdXNseSBoYXZlIHNhaWQgUnVz
c2lhbnMgcm91dGluZWx5IHdvcmsgd2l0aCBTeXJpYW5zIGF0IHRoZSBTaGF5cmF0IGFpciBiYXNl
IHdoZXJlIHRoZSBhdHRhY2sgaXMgc3VwcG9zZWQgdG8gaGF2ZSBvcmlnaW5hdGVkLiBVLlMuIG9m
ZmljaWFscyBzYXkgdGhlIGNoZW1pY2FsIHdlYXBvbnMgd2VyZSBzdG9yZWQgdGhlcmUuPC9wPjxw
Pkxhc3QgVGh1cnNkYXkgNTkgVG9tYWhhd2sgbWlzc2lsZXMgd2VyZSBmaXJlZCBvbiB0aGUgZ292
ZXJubWVudC1jb250cm9sbGVkIGJhc2UgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMmIzgyMTc7IGZpcnN0
IGRpcmVjdCBtaWxpdGFyeSBhY3Rpb24gYWdhaW5zdCBBc3NhZCYjODIxNztzIGZvcmNlcy48L3A+
PHA+UHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBoYWQgc2VwYXJhdGUgcGhvbmUgY29udmVyc2F0aW9u
cyBNb25kYXkgd2l0aCBCcml0aXNoIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIFRoZXJlc2EgTWF5IGFuZCBHZXJt
YW4gQ2hhbmNlbGxvciBBbmdlbGEgTWVya2VsIG9mIEdlcm1hbnkuPC9wPjxwPlRoZXkgZXhwcmVz
c2VkIHN1cHBvcnQgZm9yIFRydW1wJiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24gdG8gc3RyaWtlIFN5cmlhIGxh
c3Qgd2VlayBhbmQgd2FudCB0byBzZWUgQXNzYWQgaGVsZCAmIzgyMjA7YWNjb3VudGFibGUsJiM4
MjIxOyBXaGl0ZSBIb3VzZSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.