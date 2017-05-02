All CATEGORIES
☰ Menu

Official says Justice will aggressively pursue hate crimes

By Sadie Gurman
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 12:52 PM | Updated: May 2, 2017 - 04:08 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Vanita Gupta, incoming President And CEO Leadership Conference For Civil And Human Rights testifies on Capitol Hill in Washington, Tuesday, May 2, 2017, before a Senate Judiciary Committee hearing on responses to the increase in religious hate crimes. (AP Photo/Carolyn Kaster)


MORE IN NEWS

schools03cut_1 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Nearly all Summit County school issues pass

Summit County school districts received mostly positive news following Tuesday’s election, with issues passing in all but one district.

issues03cut_1
Voters decide income issues in several area communities
trump03cut_2
Government ‘needs a good shutdown,’ frustrated Trump tweets
congress03cut_1
In a blow, influential Republican a ‘no’ on health care bill
ksu03cut_1
Kent State receives $2.5 million gift for fashion school
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next