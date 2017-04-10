Officials: 2 adults dead, 2 kids shot at San Bernardino school

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0FOIEJFUk5BUkRJTk8sIENBTElGLjogQW4gYXBwYXJlbnQgbXVyZGVyLXN1aWNpZGUgaW5z
aWRlIGFuIGVsZW1lbnRhcnkgc2Nob29sIGNsYXNzcm9vbSBpbiBTYW4gQmVybmFyZGlubyBsZWZ0
IHR3byBhZHVsdHMgZGVhZCwgaW5jbHVkaW5nIGEgdGVhY2hlciwgYW5kIHR3byBzdHVkZW50cyB3
b3VuZGVkLCBwb2xpY2UgYW5kIHNjaG9vbCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC48L3A+PHA+SW52ZXN0aWdh
dG9ycyBiZWxpZXZlICYjODIyMDt0aGUgc3VzcGVjdCBpcyBkb3duJiM4MjIxOyBhbmQgdGhhdCBO
b3J0aCBQYXJrIFNjaG9vbCBmYWNlcyBubyBmdXJ0aGVyIHRocmVhdCwgUG9saWNlIENoaWVmIEph
cnJvZCBCdXJndWFuIHNhaWQgb24gVHdpdHRlci48L3A+PHA+VHdvIHN0dWRlbnRzIHdlcmUgYWly
bGlmdGVkIHRvIGEgaG9zcGl0YWwgYWZ0ZXIgd2hhdCB3YXMgYmVsaWV2ZWQgdG8gYmUgYSBkb21l
c3RpYyBkaXNwdXRlLCBTYW4gQmVybmFyZGlubyBDaXR5IFVuaWZpZWQgU2Nob29sIERpc3RyaWN0
IHNwb2tlc3dvbWFuIE1hcmlhIEdhcmNpYSB0b2xkIG5ld3Mgc3RhdGlvbiBLTkJDLVRWLiBUaGVp
ciBjb25kaXRpb25zIHdlcmUgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IGtub3duLCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlIGJlbGlldmUgdGhlIHRlYWNoZXIga25ldyB3aG8gdGhlIHNob290ZXIgd2Fz
LCYjODIyMTsgR2FyY2lhIHNhaWQsIGFkZGluZyB0aGF0IGFsbCBvdGhlciBzdHVkZW50cyB3ZXJl
IHNhZmUuPC9wPjxwPlN0dWRlbnRzIGdhdGhlcmVkIG9uIGEgZmllbGQgYW5kIGEgYmxhY2t0b3Ag
YmFza2V0YmFsbCBjb3VydCBpbnNpZGUgdGhlIGZlbmNlZC1pbiBncm91bmRzIG9mIHRoZSBjYW1w
dXMgbmVhciBhIGxpbmUgb2Ygc2Nob29sIGJ1c2VzLiBUaGUgc2Nob29sIGhhcyBhYm91dCA2MDAg
c3R1ZGVudHMgaW4ga2luZGVyZ2FydGVuIHRocm91Z2ggc2l4dGggZ3JhZGVzLjwvcD48cD5GcmFu
dGljIHBhcmVudHMgcnVubmluZyB1cCBhIHNpZGV3YWxrIGxvb2tpbmcgZm9yIGluZm9ybWF0aW9u
IGFib3V0IHRoZWlyIGNoaWxkcmVuIHdlcmUgbm90IGFibGUgdG8gbGVhcm4gaW1tZWRpYXRlbHkg
d2hhdCBoYXBwZW5lZC4gU2V2ZXJhbCBwYXJlbnRzIGludGVydmlld2VkIG9uIFRWIHNhaWQgdGhl
aXIgY2hpbGRyZW4gd2VyZSB0b28geW91bmcgdG8gY2FycnkgbW9iaWxlIHBob25lcywgc28gdGhl
eSBoYWQgbm90IGJlZW4gYWJsZSB0byBjb250YWN0IHRoZW0gdG8gc2VlIGlmIHRoZXkgd2VyZSBz
YWZlLjwvcD48cD5NYXJpbmEgUmFtb3MgdG9sZCBuZXdzIHN0YXRpb24gS0FCQy1UViB0aGF0IHNo
ZSBydXNoZWQgdG8gdGhlIHNjaG9vbCB0byB0cnkgdG8gcGljayB1cCBoZXIgZ3JhbmRzb24gYWZ0
ZXIgc2hlIGhlYXJkIGFib3V0IHRoZSBzaG9vdGluZy4gU2hlIHNhaWQgc2hlIHNwb2tlIHRvIGhp
bSwgYW5kIGhlIHRvbGQgaGVyIGhlIHdhcyBzYWZlIGJ1dCB3YXMgdXBzZXQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtIZSB3YXMgY3J5aW5nLiBIZSYjODIxNztzIHNjYXJlZCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SXQgd2FzIGEgdHlwaWNhbCBtb3JuaW5nIGFuZCB0aGVuIGNoYW9zIGJyb2tlIG91dC4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlN0dWRlbnRzIHdlcmUgYmVpbmcgdGFrZW4gdG8gbG9jYWwgY29sbGVnZSBjYW1w
dXMsIEdhcmNpYSBzYWlkLiBQb2xpY2UgdG9sZCBwYXJlbnRzIHRvIGdvIHRvIGEgbmVhcmJ5IGhp
Z2ggc2Nob29sIHRvIHBpY2sgdXAgdGhlaXIga2lkcywgYnV0IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGNsZWFy
IHdoZW4gdGhlIHN0dWRlbnRzIHdvdWxkIGdldCB0aGVyZS48L3A+PHA+VGhlIGNpdHkgb2YgMjE2
LDAwMCB3YXMgdGhlIHNpdGUgb2YgdGhlIERlY2VtYmVyIDIwMTUgdGVycm9yIGF0dGFjayB0aGF0
IGtpbGxlZCAxNCBwZW9wbGUgYW5kIHdvdW5kZWQgMjIgb3RoZXJzIGF0IGEgbWVldGluZyBvZiBT
YW4gQmVybmFyZGlubyBDb3VudHkgZW1wbG95ZWVzLiBIdXNiYW5kLWFuZC13aWZlIHNob290ZXJz
IFN5ZWQgUml6d2FuIEZhcm9vayBhbmQgVGFzaGZlZW4gTWFsaWsgd2VyZSBraWxsZWQgaW4gYSBn
dW5iYXR0bGUgd2l0aCBhdXRob3JpdGllcyBsYXRlciB0aGF0IGRheS48L3A+PHA+VGhlIGNpdHkg
aXMga25vd24gZm9yIGl0cyBoaWdoIHJhdGVzIG9mIHZpb2xlbnQgY3JpbWUsIGVzcGVjaWFsbHkg
aG9taWNpZGVzLCBhbmQgaGFzIHN0cnVnZ2xlZCB0byBlbWVyZ2UgZnJvbSBiYW5rcnVwdGN5Ljwv
cD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+VGhpcyBzdG9yeSBoYXMgYmVlbiBjb3Jy
ZWN0ZWQgcGVyIGluZm9ybWF0aW9uIGZyb20gYXV0aG9yaXRpZXMgdGhhdCBwYXJlbnRzIGNhbiBw
aWNrIHVwIHRoZWlyIGNoaWxkcmVuIGF0IGEgaGlnaCBzY2hvb2wsIG5vdCB0aGUgY29sbGVnZSBj
YW1wdXMgdGhleSB3ZXJlIGdvaW5nIHRvIGZpcnN0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.