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Officials: Australian woman shot after cops heard loud sound

By Amy Forliti
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 12:53 PM | Updated: July 18, 2017 - 09:54 PM
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In this May 2016 image provided by the City of Minneapolis, police Officer Mohamed Noor poses for a photo at a community event welcoming him to the Minneapolis police force. Noor, a Somali-American, has been identified by his attorney as the officer who fatally shot Justine Damond, of Australia, late Saturday after she called 911 to report what she believed to be an active sexual assault. Authorities have released no details about what led to the shooting of Damond. (City of Minneapolis via AP)


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