All CATEGORIES
☰ Menu

Officials: No need for Trump’s approval to use massive bomb

By Robert Burns
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 11:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

This undated photo provided by Eglin Air Force Base shows a GBU-43B, or massive ordnance air blast weapon, the U.S. military's largest non-nuclear bomb, which contains 11 tons of explosives. The Pentagon said U.S. forces in Afghanistan dropped a GBU-43B on an Islamic State target in Afghanistan on Thursday, April 13, 2017, in what a Pentagon spokesman said was the first-ever combat use of the bomb. (Eglin Air Force Base via AP)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

pope16cut Andrew Medichini - AP
Pope denounces corruption, injustices that ‘crucify’ dignity - 9:00 PM

VATICAN CITY: Pope Francis on Saturday denounced how migrants, the poor and marginalized see their “human dignity crucified” every day through injustice and corruption, and urged the faithful in an Easter Vigil message to keep hope alive for a better future.

rallies16cut_01
Tax Day demonstrators demand that Trump release tax returns - 8:15 PM
Protesters greet Wallhaven drivers - 8:15 PM
tchurch16cut
Interest in where and when Trump may attend church services - 8:14 PM
giraffe16cut
It’s a boy! Zoo confirms April the giraffe’s calf is a male - 8:10 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next