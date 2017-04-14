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Officials: No need for Trump’s approval to use massive bomb

By Robert Burns
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 11:40 AM
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This undated photo provided by Eglin Air Force Base shows a GBU-43B, or massive ordnance air blast weapon, the U.S. military's largest non-nuclear bomb, which contains 11 tons of explosives. The Pentagon said U.S. forces in Afghanistan dropped a GBU-43B on an Islamic State target in Afghanistan on Thursday, April 13, 2017, in what a Pentagon spokesman said was the first-ever combat use of the bomb. (Eglin Air Force Base via AP)

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