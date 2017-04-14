All CATEGORIES
☰ Menu

Officials: No need for Trump’s approval to use massive bomb

By Robert Burns
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 11:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

This undated photo provided by Eglin Air Force Base shows a GBU-43B, or massive ordnance air blast weapon, the U.S. military's largest non-nuclear bomb, which contains 11 tons of explosives. The Pentagon said U.S. forces in Afghanistan dropped a GBU-43B on an Islamic State target in Afghanistan on Thursday, April 13, 2017, in what a Pentagon spokesman said was the first-ever combat use of the bomb. (Eglin Air Force Base via AP)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

egghunt16cut_01 Jeff Lange
Picture perfect: 300 children hunt eggs at Stan Hywet, a fairy-tale backdrop for memories and photos

Anna Hoehn, her furry bunny-ears headband tilting a wee bit starboard, held tight to her woolly lamb basket Saturday as she ventured onto the lush green lawn of Stan Hywet Hall & Gardens with about 110 other toddlers.

cavs17cut
Double-digit leads no blueprint for Cavaliers’ success
ksulabcut_web
KSU professor digs into teaching innovative research skills in archaeology
sensory16web
Summit County on the path to becoming an autism-friendly community
Bob Dyer: Easter treats hiding here
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next