Officials say fire near Boulder, Colo., may be human-caused

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Qk9VTERFUiwgQ29sby46IEZpcmVmaWdodGVycyBtYWRlIHByb2dyZXNzIFN1bmRheSBpbiBi
YXR0bGluZyBhIHNtYWxsIHdpbGRmaXJlIHRoYXQgZm9yY2VkIHBlb3BsZSB0byBmbGVlIGh1bmRy
ZWRzIG9mIGhvbWVzIGluIHRoZSBtb3VudGFpbnMganVzdCBvdXRzaWRlIGRvd250b3duIEJvdWxk
ZXIsIENvbG8uLCBhbmQgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCB0aGV5IGJlbGlldmUgdGhlIGJsYXplIG1h
eSBoYXZlIGJlZW4gaHVtYW4tY2F1c2VkLjwvcD48cD5MaWdodCB3aW5kcyBwdXNoZWQgdGhlIGZs
YW1lcyBpbiB0aGUgd29vZGVkIGFyZWEgYSBjb3VwbGUgb2YgbWlsZXMgd2VzdCBvZiBQZWFybCBT
dHJlZXQsIHRoZSBzaG9wcGluZyBhbmQgZGluaW5nIGh1YiBpbiB0aGUgaGVhcnQgb2YgdGhlIHVu
aXZlcnNpdHkgY2l0eS4gQ3Jld3MgcGFydGlhbGx5IGNvbnRhaW5lZCB0aGUgZmlyZSB0aGF0IGhh
ZCBidXJuZWQganVzdCBvdmVyIDYwIGFjcmVzLCBidXQgb2ZmaWNpYWxzIHdvcnJpZWQgdGhhdCBz
dHJvbmdlciBndXN0cyB0aGF0IGNvdWxkIGZhbiB0aGUgZmxhbWVzIG1pZ2h0IGRldmVsb3Agb3Zl
cm5pZ2h0LjwvcD48cD5UaGUgQm91bGRlciBPZmZpY2Ugb2YgRW1lcmdlbmN5IE1hbmFnZW1lbnQg
c2FpZCA0MjYgaG9tZXMgd2VyZSBldmFjdWF0ZWQgYmVmb3JlIGRhd24gYW5kIHJlc2lkZW50cyBv
ZiBhbiBhZGRpdGlvbmFsIDgzNiB3ZXJlIHdhcm5lZCB0byBnZXQgcmVhZHkgdG8gbGVhdmUgaWYg
Y29uZGl0aW9ucyB3b3JzZW5lZC4gVGhlIGV2YWN1YXRpb24gb3JkZXJzIHdpbGwgcmVtYWluIGlu
IHBsYWNlIG92ZXJuaWdodCwgc2FpZCBCb3VsZGVyIENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgQ21k
ci4gTWlrZSBXYWduZXIuPC9wPjxwPlRoZXJlIHdlcmUgbm8gcmVwb3J0cyBvZiBpbmp1cmllcyBv
ciBkYW1hZ2UgdG8gaG9tZXMsIGVtZXJnZW5jeSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC4gU2V2ZXJhbCBhaXJj
cmFmdCB3ZXJlIGRyb3BwaW5nIHdhdGVyIGFuZCByZXRhcmRhbnQgb24gdGhlIGZsYW1lcywgYW5k
IGEgY29tbXVuaXR5IGNlbnRlciBvcGVuZWQgYXMgYW4gZXZhY3VhdGlvbiBzaGVsdGVyLjwvcD48
cD5UaGUgZmlyZSBzdGFydGVkIGluIHRoZSBTdW5zaGluZSBDYW55b24gYXJlYSwgd2hpY2ggaXMg
ZG90dGVkIHdpdGggYSBtaXh0dXJlIG9mIGV4cGVuc2l2ZSBob21lcyBhbmQgcnVzdGljIG1vdW50
YWluIHJlc2lkZW5jZXMuPC9wPjxwPkJvdWxkZXIgQ291bnR5IFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBDbWRy
LiBNaWtlIFdhZ25lciBzYWlkIHRoZSBhcmVhIGlzIHVzZWQgYnkgaGlrZXJzIGFuZCBieSB0cmFu
c2llbnRzIGZvciBjYW1waW5nLCBsZWFkaW5nIGF1dGhvcml0aWVzIHRvIGJlbGlldmUgdGhlIGJs
YXplIHdhcyBodW1hbi1jYXVzZWQuIFdhZ25lciBzYWlkIG9mZmljaWFscyBydWxlZCBvdXQgYW55
IGxpZ2h0bmluZyBzdHJpa2VzIG9yIGRvd25lZCBwb3dlciBsaW5lcy48L3A+PHA+V2FnbmVyIHNh
aWQgZmlyZSBjcmV3cyB3aWxsIG1vbml0b3IgdGhlIGJsYXplIG92ZXJuaWdodCBhbmQgZm9jdXMg
b24gZnVsbCBjb250YWlubWVudCBhbmQgbW9wLXVwIG9uIE1vbmRheS48L3A+PHA+U2V0aCBGcmFu
a2VsLCB3aG8gd2FzIHdhcm5lZCB0aGF0IGhlIGFuZCBoaXMgZmFtaWx5IG1heSBuZWVkIHRvIGV2
YWN1YXRlLCBzYWlkIGhlIGhhZCBwYWNrZWQgdXAgJiM4MjIwO2dlbmVyYXRpb25zIG9mIHRoaW5n
cyYjODIyMTsgdGhhdCBjYW4mIzgyMTc7dCBiZSByZXBsYWNlZCBhbmQgd2FzIHJlYWR5IHRvIGdv
IGlmIHRoZSBhaXIgcXVhbGl0eSBnb3Qgd29yc2UuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgc21va2Ugd2FzIHBv
dXJpbmcgdG93YXJkIG5laWdoYm9yaG9vZHMgYW5kIG1hbnkgZGVhZCB0cmVlcyB3ZXJlIGNvbWJ1
c3RpbmcgYW5kIHNlbmRpbmcgYmxhY2sgc21va2UgaW50byB0aGUgYWlyIGxlc3MgdGhhbiBhIGhh
bGYtbWlsZSBmcm9tIGhpcyBob21lLiBCdXQgaGUgYW5kIGhpcyB3aWZlLCBhIEJvdWxkZXIgbmF0
aXZlLCBhbmQgdGhyZWUgZGF1Z2h0ZXJzIGhhdmUgZGVhbHQgd2l0aCBmaXJlcyBhbmQgZmxvb2Rz
IGJlZm9yZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYWx3YXlzIGFsYXJtaW5nIGFuZCBhbHdh
eXMgb24geW91ciBtaW5kLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgYW4gdW5jb21tb24gc2Vuc2F0aW9u
IGFyb3VuZCBoZXJlLCYjODIyMTsgc2FpZCBGcmFua2VsLCB3aG8gaGFzIGxpdmVkIGluIEJvdWxk
ZXIgZm9yIDIwIHllYXJzLjwvcD48cD5GcmFua2VsIGdvdCB3b3JkIG9mIHRoZSBmaXJlIGVhcmx5
IFN1bmRheSwgYW5kIGhlIHdhcyBvdXRzaWRlIHdpdGggbmVpZ2hib3JzIHdhdGNoaW5nIHRoZSBm
bGFtZXMgYW5kIHNtb2tlLiBCdXQgaGUgbGV0IGhpcyBkYXVnaHRlcnMsIDksIDExIGFuZCAxMywg
c2xlZXAgaW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHN0aWxsIGFsYXJtaW5nLCBidXQgdGhl
cmUmIzgyMTc7cyBubyBwYW5pYywmIzgyMjE7IEZyYW5rZWwgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHdpbGwg
YmUgbG9uZyBzaW5jZSBnb25lIHdoZW4gcGFyZW50cyBhcmUgbm8gbG9uZ2VyIHNtaWxpbmcuJiM4
MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.