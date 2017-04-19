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Oklahoma City bombing remembered 22 years later

Associated Press

Published: April 19, 2017 - 01:03 PM
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Brian Martinez, 31, attaches a wreath made of family photos to his father's chair in the Field of Chairs at the Oklahoma City Memorial in Oklahoma City, Wednesday, April 19, 2017, the 22nd anniversary of the Oklahoma City bombing, which killed is father, Rev. Gilbert X. Martinez.Survivors and family members of those killed in the Oklahoma City bombing will gather for a remembrance service Wednesday, the 22nd anniversary of the attack. Carson is speaking at the 22nd Anniversary Remembrance Ceremony. (AP Photo/Sue Ogrocki)


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