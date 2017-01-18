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Orlando gunman’s widow due in court for talks on transfer

By Eric Tucker And Paul Elias
Associated Press

Published: January 18, 2017 - 09:49 AM

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