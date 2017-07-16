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Obituary

Oscar-winning actor Martin Landau dies at 89

By Daisy Nguyen
Associated Press

Published: July 16, 2017 - 08:57 PM | Updated: July 17, 2017 - 08:27 AM
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Martin Landau arrives at the Netflix FYSee Kick-Off Event on Sunday, May 7, 2017, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP)


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