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2017 Women’s March on Washington

Over 1 million join anti-Trump women’s marches worldwide

By Nancy Benac and Ben Nuckols
Associated Press

Published: January 21, 2017 - 11:07 PM
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Participants turn out by the hundreds for the women's march in front of the Pantheon in Rome, Saturday, Jan. 21, 2017. Rallies or marches were scheduled to take place in many cities around the world the day after the inauguration of Donald Trump as new President of the United States. (Maurizio Brambatti/ANSA via AP)


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