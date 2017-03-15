Over 12 million signed up for Affordable Care Act coverage this year

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIGdvdmVybm1lbnQgc2F5cyBtb3JlIHRoYW4gMTIgbWlsbGlvbiBw
ZW9wbGUgaGF2ZSBzaWduZWQgdXAgZm9yIGNvdmVyYWdlIHRoaXMgeWVhciB1bmRlciBmb3JtZXIg
UHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYSYjODIxNztzIGhlYWx0aCBjYXJlIGxhdywgZXZlbiBhcyB0
aGUgUmVwdWJsaWNhbi1sZWQgQ29uZ3Jlc3MgZGViYXRlcyBpdHMgcmVwZWFsLjwvcD48cD5UaGUg
b2ZmaWNpYWwgbmF0aW9uYWwgZmlndXJlIG9mIDEyLjIgbWlsbGlvbiBkb2VzIG5vdCBpbmNsdWRl
IGFuIGFkZGl0aW9uYWwgNzY1LDAwMCBwZW9wbGUgd2hvIHNpZ25lZCB1cCB1bmRlciBhbiBvcHRp
b24gaW4gdGhlIE9iYW1hLWVyYSBsYXcgY2FsbGVkIHRoZSBCYXNpYyBIZWFsdGggUGxhbiwgd2hp
Y2ggaXMgdXNlZCBieSB0d28gc3RhdGVzLCBOZXcgWW9yayBhbmQgTWlubmVzb3RhLjwvcD48cD5U
cmFkaXRpb25hbGx5LCB0aGF0IGZpZ3VyZSBoYXMgYmVlbiByZXBvcnRlZCBzZXBhcmF0ZWx5IGJl
Y2F1c2Ugb2YgZGlmZmVyZW5jZXMgaW4gdGhlIHR5cGUgb2YgaGVhbHRoIHBsYW4gcHJvdmlkZWQu
IEJ1dCBjb3VudGluZyB0aG9zZSBlbnJvbGxlZXMgYXMgd2VsbCwgc2lnbi11cHMgYXBwcm9hY2gg
MTMgbWlsbGlvbiBwZW9wbGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIHJlcG9ydCBpcyBhIHJlbWluZGVy
IHRoYXQgd2hpbGUgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGJpZyBkZWJhdGUgaW4gV2FzaGluZ3RvbiBhYm91
dCB0aGUgZnV0dXJlIG9mIHRoZSBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0LCB0aGUgbGF3IHJlbWFpbnMg
aW4gcGxhY2UgZm9yIG5vdyBhbmQgaXMgY292ZXJpbmcgbWlsbGlvbnMgb2YgcGVvcGxlLCYjODIy
MTsgc2FpZCBMYXJyeSBMZXZpdHQgb2YgdGhlIG5vbnBhcnRpc2FuIEthaXNlciBGYW1pbHkgRm91
bmRhdGlvbi4gVGhlIHJlcG9ydCB3YXMgaXNzdWVkIGJ5IHRoZSBDZW50ZXJzIGZvciBNZWRpY2Fy
ZSBhbmQgTWVkaWNhaWQgU2VydmljZXMsIHdoaWNoIGFsc28gYWRtaW5pc3RlcnMgdGhlIEFDQSYj
ODIxNztzIGluc3VyYW5jZSBtYXJrZXRzLjwvcD48cD5UaGUgbGF0ZXN0IGdvdmVybm1lbnQgbnVt
YmVycyBvbiBzaWduLXVwcyBmZWxsIHNob3J0IG9mIHRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYj
ODIxNztzIHRhcmdldCBvZiAxMy44IG1pbGxpb24gZm9yIDIwMTcuIE1vcmVvdmVyLCB0aGV5IHJl
cHJlc2VudCBpbml0aWFsIGVucm9sbG1lbnQsIGFuZCB0aGVyZSYjODIxNztzIHVzdWFsbHkgc2ln
bmlmaWNhbnQgYXR0cml0aW9uIG92ZXIgdGhlIGNvdXJzZSBvZiBhIHllYXIuIE5vbmV0aGVsZXNz
LCBleHBlcnRzIHNhaWQgdGhlIHJlcG9ydCB1bmRlcmN1dHMgUmVwdWJsaWNhbiBhc3NlcnRpb25z
IHRoYXQgdGhlIGhlYWx0aCBsYXcmIzgyMTc7cyBpbnN1cmFuY2UgbWFya2V0cyBhcmUgdGVldGVy
aW5nIG9uIHRoZSB2ZXJnZSBvZiBjb2xsYXBzZS48L3A+PHA+TWVhbndoaWxlIFdlZG5lc2RheSwg
dGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGFuZCB0b3AgSG91c2UgUmVwdWJsaWNhbnMgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRo
ZXkgd291bGQgbWFrZSBjaGFuZ2VzIHRvIHRoZSBHT1AgIGhlYWx0aCBjYXJlIGJpbGwgaW4gaG9w
ZXMgb2YgbmFpbGluZyBkb3duIHZvdGVzIGFuZCBwdXNoaW5nIHRoZSBwYXJ0eSYjODIxNztzIHNo
b3dwaWVjZSBsZWdpc2xhdGlvbiB0aHJvdWdoIHRoZSBjaGFtYmVyIHNvb24uPC9wPjxwPkhvdXNl
IFNwZWFrZXIgUGF1bCBSeWFuLCBSLVdpcy4sIGRlY2xpbmVkIHRvIGNvbW1pdCB0byBicmluZ2lu
ZyB0aGUgbWVhc3VyZSB0byB0aGUgSG91c2UgZmxvb3IgbmV4dCB3ZWVrLCBhIGZyZXNoIGluZGlj
YXRpb24gb2YgdW5jZXJ0YWludHkuIFJlcHVibGljYW4gbGVhZGVycyBoYXZlIHJlcGVhdGVkbHkg
c2FpZCB0aGF0IHdhcyB0aGVpciBzY2hlZHVsZSwgYnV0IG9wcG9zaXRpb24gbXVzaHJvb21lZCBh
ZnRlciBhIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgcmVwb3J0IGNvbmNsdWRlZCB0aGlzIHdlZWsgdGhhdCB0aGUg
bWVhc3VyZSB3b3VsZCBzdHJpcCAyNCBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSBvZiBjb3ZlcmFnZSBpbiBhIGRl
Y2FkZS48L3A+PHA+UnlhbiB0b2xkIHJlcG9ydGVycyB0aGF0IEdPUCBsZWFkZXJzIGNvdWxkIG5v
dyBtYWtlICYjODIyMDtzb21lIG5lY2Vzc2FyeSBpbXByb3ZlbWVudHMgYW5kIHJlZmluZW1lbnRz
JiM4MjIxOyB0byB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24sIHJlZmxlY3RpbmcgYW4gdXJnZW5jeSB0byBidXR0
cmVzcyBzdXBwb3J0LiBUaGUgbWVhc3VyZSB3b3VsZCBzdHJpa2UgZG93biBtdWNoIG9mIE9iYW1h
JiM4MjE3O3MgMjAxMCBvdmVyaGF1bCBhbmQgcmVkdWNlIHRoZSBmZWRlcmFsIHJvbGUsIGluY2x1
ZGluZyBmaW5hbmNpbmcsIGZvciBoZWFsdGggY2FyZSBjb25zdW1lcnMgYW5kIGlzIG9wcG9zZWQg
dW5pZm9ybWx5IGJ5IERlbW9jcmF0cy48L3A+PHA+QXQgYW4gYWxsLWhhbmRzIG1lZXRpbmcgV2Vk
bmVzZGF5IGV2ZW5pbmcgb2YgSG91c2UgR09QIGxhd21ha2VycywgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlr
ZSBQZW5jZSBhbmQgcGFydHkgbGVhZGVycyB1cmdlZCB0aGVpciByYW5rLWFuZC1maWxlIHRvIHJh
bGx5IGJlaGluZCB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24uPC9wPjxwPlJlcC4gRGVubmlzIFJvc3MsIFItRmxh
Liwgc2FpZCBQZW5jZSB0b2xkIFJlcHVibGljYW5zLCAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBvdXIgam9i
IHRvIGdldCBpdCBvdXQgb2YgaGVyZSBhbmQgZ2V0IGl0IHRvIHRoZSBTZW5hdGUuJiM4MjIxOyA8
L3A+PHA+VGhvdWdoIFBlbmNlIG1ldCByZXBlYXRlZGx5IFdlZG5lc2RheSB3aXRoIEhvdXNlIFJl
cHVibGljYW5zLCBoaXMgaW1wYWN0IHJlbWFpbmVkIHVuY2xlYXIgYW5kIEdPUCByZWJlbHMgc3Rp
bGwgYWJvdW5kZWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.