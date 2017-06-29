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Over half of hate crimes in U.S. go unreported, report says

By Sadie Gurman And Russell Contreras
Associated Press

Published: June 29, 2017 - 11:42 AM | Updated: June 29, 2017 - 02:08 PM
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In this May 2, 2017 photo, Eric Treene, Special Counsel For Religious Discrimination, Civil Rights Division of the Justice Department, testifies on Capitol Hill in Washington, before a Senate Judiciary Committee hearing on responses to the increase in religious hate crimes. Treene lamented the lack of solid data on hate crimes during a Senate Judiciary Committee hearing in May, saying incomplete numbers stymie officials ability to fully understand the problem. But he said the department is committed to prosecuting hate crimes, even as critics have blamed the Trump administrations tough rhetoric and policies for a spike in such offenses. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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