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Overcoming opioids: The quest for less addictive drugs

By Marilynn Marchione
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 07:47 PM
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Heidi Wyandt, 27, puts on her coat to leave the Altoona Center for Clinical Research in Altoona, Pa., on March 29, where she is helping test an experimental non-opioid pain medication for chronic back pain related to a work related injury she received in 2014. With about 2 million Americans hooked on opioid painkillers, researchers and drug companies are searching for less addictive drugs to treat pain. (AP Photo/Chris Post)


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