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Panel calls on FDA to review safety of opioid painkillers

By Carla K. Johnson
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 12:34 PM

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