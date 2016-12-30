All CATEGORIES
☰ Menu

Panel delays decision on whether to release Manson follower

By Don Thompson
Associated Press

Published: December 30, 2016 - 09:44 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - This Dec. 2, 2014 file photo provided by the California Department of Corrections and Rehabilitation shows Patricia Krenwinkel. Krenwinkel, a follower of cult killer Charles Manson, is again seeking parole 47 years after she helped kill actress Sharon Tate and six others in 1969. (California Department of Corrections and Rehabilitation via AP, File)


MORE IN NEWS

onlineyear31cut_01 Phil Long - AP
Year in review: Here’s the Ohio.com articles you clicked on the most in 2016

Thanks to you, our loyal Akron Beacon Journal/Ohio.com readers, these articles rode a wave a clicks to the top in 2016. Based on reader views, here are the top local stories published on Ohio.com in the last year:

metroyear31cut_01
Year in review: A look back at the biggest Akron-area news stories of 2016
media31_01
Majority is unhappy with media; Akron kids want to save us from anti-facts - 11:06 AM
Summa Health bringing in new doctor group to staff its ERs starting New Year’s Day
Missing_Plane_72764.jpg-0a267~11
Search for missing plane that disappeared over Lake Erie with 6 aboard yields no clues
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next