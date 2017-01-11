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Patchwork of Dakota Access protests across U.S. encouraged

By Blake Nicholson
Associated Press

Published: January 11, 2017 - 10:41 PM
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Protesters rally against the Dakota Access Pipeline behind the 128th Rose Parade, Jan. 2 in Pasadena, Calif. The front lines of the battle against the $3.8 billion Dakota Access pipeline are shifting away from the dwindling encampment in North Dakota. (AP Photo/Michael Owen Baker)


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