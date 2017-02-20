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Pedophilia comments cost Milo Yiannopoulos book deal, speaking slot at conservative conference

Associated Press

Published: February 20, 2017 - 10:53 PM
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Milo Yiannopoulos speaks on campus in the Mathematics building at the University of Colorado, Jan. 25 in Boulder, Colo. Right-wing provocateur Yiannopoulos was trying to clarify past comments on relationships between boys and older men after a conservative site posted a collection of edited video clips that set social media abuzz. After the polarizing Breitbart News editor was invited this weekend to speak at the annual Conservative Political Action Conference sparked a backlash, the Reagan Battalion tweeted video clips Sunday in which Yiannopoulos discusses Jews, sexual consent, statutory rape, child abuse and homosexuality. (Jeremy Papasso/Daily Camera via AP)


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