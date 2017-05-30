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Pentagon declares success for key test of missile defense

By Robert Burns
Associated Press

Published: May 30, 2017 - 05:34 PM
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An rocket designed to intercept an intercontinental ballistic missiles is launched from Vandenberg Air Force Base in Calif. on Tuesday, May 30, 2017. The Pentagon says it has shot down a mock warhead over the Pacific in a success for America's missile defense program. The test was the first of its kind in nearly three years. And it was the first test ever targeting an intercontinental-range missile like North Korea is developing. (Matt Hartman via AP)


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