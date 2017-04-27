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Pentagon joins intensifying probe of former Trump aide Flynn

By Chad Day  and Stephen Braun
Associated Press

Published: April 27, 2017 - 01:37 PM
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In this Feb. 10 photo, then-National Security Adviser Michael Flynn sits in the East Room of the White House in Washington. Documents released by lawmakers show Flynn, now former national security adviser, was warned when he retired from the military in 2014 not to take foreign money without "advance approval" by Pentagon authorities. (AP Photo/Carolyn Kaster)


 

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