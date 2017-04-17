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Pentagon’s Mattis discussing war aims in Mideast this week

By Robert Burns
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 02:01 PM
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FILE - In this April 11, 2017 file photo, Defense Secretary Jim Mattis pauses during a news conference at the Pentagon. Mattis is looking to the Middle East and North Africa for broader contributions and new ideas to fight Islamic extremism as the Trump administration fleshes out its counterterrorism strategy. His trip to the region this week includes stops with longstanding allies Israel and Saudi Arabia, and new partners like Djibouti. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


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