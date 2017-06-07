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Pentagon says Syria airstrike was legal and on target, but may have killed civilian

By W.J. Hennigan
Tribune Washington Bureau

Published: June 7, 2017 - 07:51 PM
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Brett McGurk, the U.S. envoy for the global coalition against IS, speaks during a press conference at the U.S. Embassy Baghdad, Iraq, Wednesday. McGurk says the fight for Raqqa, the Islamic State group's de facto capital, will "only accelerate" as the militants lose their grip on Iraq's Mosul. (AP Photo/Hadi Mizban)


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