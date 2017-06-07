Pentagon says Syria airstrike was legal and on target, but may have killed civilian

PHA+V0FTSElOR1RPTjogQSBVLlMuIG1pbGl0YXJ5IGludmVzdGlnYXRpb24gaGFzIGNvbmNsdWRl
ZCB0aGF0IGFuIGFpcnN0cmlrZSB0YXJnZXRpbmcgYSBtZWV0aW5nIG9mIGFsLVFhaWRhIG9wZXJh
dGl2ZXMgaW4gU3lyaWEgd2FzIGxlZ2FsLCBvbiB0YXJnZXQgYW5kIGRpZCBub3QgaW5hZHZlcnRl
bnRseSBraWxsIHNjb3JlcyBvZiBjaXZpbGlhbnMgYXMgaHVtYW5pdGFyaWFuIGdyb3VwcyBoYXZl
IGFsbGVnZWQuPC9wPjxwPlRoZSBQZW50YWdvbiYjODIxNztzIGNsYXNzaWZpZWQgaW52ZXN0aWdh
dGlvbiBvZiB0aGUgTWFyY2ggMTYgYm9tYmluZyBvbiBhIGJ1aWxkaW5nIGluIEFsIEppbmFoIHZp
bGxhZ2UgbmVhciBBbGVwcG8gZm91bmQgdGhhdCBhdCB3b3JzdCBvbmUgY2l2aWxpYW4gd2FzIGtp
bGxlZCBvciBpbmp1cmVkICYjODIxMjsgcG9zc2libHkgYSBjaGlsZCwgYmFzZWQgb24gdGhlIGhl
aWdodCBvYnNlcnZlZCBmcm9tIGFlcmlhbCBzdXJ2ZWlsbGFuY2UsIGFjY29yZGluZyB0byBBcm15
IEJyaWcuIEdlbi4gUGF1bCBCb250cmFnZXIsIHRoZSBsZWFkIGludmVzdGlnYXRpbmcgb2ZmaWNl
ciBmcm9tIFUuUy4gQ2VudHJhbCBDb21tYW5kIGluIFRhbXBhLCBGbGEuPC9wPjxwPiYjODIyMDtX
ZSBhcmUgY29uZmlkZW50IHRoaXMgd2FzIGEgbWVldGluZyBvZiBhbC1RYWlkYSBsZWFkZXJzIGFu
ZCBtZW1iZXJzLCYjODIyMTsgaGUgdG9sZCByZXBvcnRlcnMgYXQgdGhlIFBlbnRhZ29uIHZpYSB0
ZWxlY29uZmVyZW5jZS4gJiM4MjIwO1RoaXMgd2FzIG5vdCBhIG1lZXRpbmcgb2YgY2l2aWxpYW5z
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW5hbHlzdHMgd2l0aCBhIFUuUy4gc3BlY2lhbCBvcGVyYXRpb25zIHRh
c2sgZm9yY2UsIHdoaWNoIGh1bnRzIHRlcnJvcmlzdCBncm91cHMgYXJvdW5kIHRoZSBnbG9iZSwg
d2F0Y2hlZCB0aGUgc2l0ZSBmb3IgdGhyZWUgZGF5cywgQm9udHJhZ2VyIHNhaWQuIFRoZSB0YXJn
ZXQgdW5kZXJ3ZW50IHdoYXQgdGhlIG1pbGl0YXJ5IGNhbGxzIGEgdGhvcm91Z2ggYXNzZXNzbWVu
dCwgcmV2aWV3IGFuZCB2YWxpZGF0aW9uIHByb2Nlc3MsIGhlIHNhaWQsIGJlZm9yZSB0aGUgb3Jk
ZXIgd2FzIG1hZGUgdG8gc2NyYW1ibGUgVS5TLiBGLTE1IGZpZ2h0ZXIgamV0cyBhbmQgTVEtOSBS
ZWFwZXIgZHJvbmVzIHRvIGRlc3Ryb3kgaXQuPC9wPjxwPlRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIHJlcG9y
dCwgd2hpY2ggd2FzIG5vdCBwdWJsaWNseSByZWxlYXNlZCwgZGlkIGlkZW50aWZ5IHNldmVyYWwg
c2hvcnRmYWxscywgaG93ZXZlciwgaW5jbHVkaW5nIGZhaWxpbmcgdG8gcmVjb2duaXplIHRoYXQg
dGhlIHRhcmdldGVkIGJ1aWxkaW5nIHdhcyBhIHNjaG9vbCwgb3IgbWFkcmFzc2EsIGFzc29jaWF0
ZWQgd2l0aCBhIG5lYXJieSBtb3NxdWUuPC9wPjxwPlJlbGlnaW91cyBidWlsZGluZ3MsIHN1Y2gg
YXMgY2h1cmNoZXMgYW5kIG1vc3F1ZXMsIGFyZSBwcm90ZWN0ZWQgYWdhaW5zdCBVLlMuIG1pbGl0
YXJ5IGFpcnN0cmlrZXMuIElmIGNvbW1hbmRlcnMgYmVsaWV2ZSB0aGV5IGhhdmUgYmVlbiBvdmVy
dGFrZW4gYnkgZW5lbXkgZm9yY2VzLCB0aGUgYnVpbGRpbmdzIGNhbiBiZSB0YXJnZXRlZCBvbmx5
IHdpdGggdGhlIGFwcHJvdmFsIG9mIHNlbmlvciBtaWxpdGFyeSBvZmZpY2Vycy48L3A+PHA+Tm8g
VS5TLiBzZXJ2aWNlIG1lbWJlciB3YXMgcHVuaXNoZWQgYXMgYSByZXN1bHQgb2YgdGhlIG92ZXJz
aWdodCBmb3Igbm90IHByb3Blcmx5IGNsYXNzaWZ5aW5nIGl0LCBCb250cmFnZXIgc2FpZC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBubyBuZWdsaWdlbmNlIGZvdW5kLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwg
YWRkaW5nIHRoYXQgdGhlIGFpcnN0cmlrZSBpdHNlbGYgd2FzIGxhd2Z1bC48L3A+PHA+VS5TLiBt
aWxpdGFyeSBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIGRpZCBub3QgdmlzaXQgdGhlIHNpdGUsIG5vciBkaWQgdGhl
eSBpbnRlcnZpZXcgc3Vydml2aW5nIHZpY3RpbXMsIGZpcnN0IHJlc3BvbmRlcnMsIG9yIG9uLXRo
ZS1ncm91bmQgd2l0bmVzc2VzLCBCb250cmFnZXIgc2FpZC4gVGhlIGFyZWEgaXMga25vd24gdG8g
YmUgdW5kZXIgYWwtUWFpZGEgY29udHJvbC48L3A+PHA+VGhlIFBlbnRhZ29uIGhhZCByZWxlYXNl
ZCBhIHBob3RvIG9mIGEgY29tcG91bmQgdGhhdCBpdCBzYWlkIHNob3dlZCB0aGUgc21hbGwgbW9z
cXVlIG5lYXJieSBzdGlsbCBzdGFuZGluZy4gQSBtdWNoIGxhcmdlciBidWlsZGluZyBhY3Jvc3Mg
dGhlIHJvYWQgd2FzIGRlc3Ryb3llZC48L3A+PHA+VGhhdCBidWlsZGluZyB3YXMgdGhlIG5ld2x5
IGJ1aWx0IE9tYXIgSWJuIGFsLUtoYXRhYiBtb3NxdWUsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgbW9uaXRv
cmluZyBncm91cCBIdW1hbiBSaWdodHMgV2F0Y2guIEF0IGxlYXN0IDM4IHBlb3BsZSB3ZXJlIGtp
bGxlZCBpbiB0aGUgYXR0YWNrLCB0aGUgZ3JvdXAgc2FpZC4gVGhlIFN5cmlhbiBPYnNlcnZhdG9y
eSBmb3IgSHVtYW4gUmlnaHRzLCBhIEJyaXRhaW4tYmFzZWQgbW9uaXRvcmluZyBncm91cCwgc2Fp
ZCB0aGUgYWlyc3RyaWtlIGtpbGxlZCBhdCBsZWFzdCA0OSBwZW9wbGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.