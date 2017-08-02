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People in the news — compiled Aug. 2

Published: August 2, 2017 - 10:14 PM
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In this Dec. 13, 2014 file photo, Chester Bennington poses in the press room at the 25th annual KROQ Almost Acoustic Christmas in Inglewood, Calif. Warner Bros. Records said the Linkin Park singers private funeral was held Saturday in Los Angeles. Bennington was found dead in his home near Los Angeles on July 20. (John Shearer/Invision/AP)


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