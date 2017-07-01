All CATEGORIES
☰ Menu

People in the news — compiled July 1

Published: July 1, 2017 - 09:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Adele performs "Hello" at the 59th annual Grammy Awards, Feb. 12 in Los Angeles. Pop superstar Adele has hinted that her current tour for Grammy-winning album "25" will be her last. The 29-year-old included a signed, handwritten note in the program for her Wednesday show at Wembley Stadium in London stating, "I don't know if I'll ever tour again and so I want my last time to be at home." (Matt Sayles/Invision/AP)


MORE IN NEWS

summa02cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Summa Health in search for solutions to right its financial ship, remain independent

Don’t start writing the obituary for Summa Health just yet.

dyer02cut_04
Bob Dyer: Three buddies will reprise monster motorcycle trip
courthouse28cut_01
Summit County chooses new food vendor for courthouse; vendor plans to renovate, hopes to open by Labor Day
trump02cut_1
In tweet blitz, Trump defends his use of social media
littlerock02cut_1
Little Rock police: Club shooting that injured 28 may be gang-related
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next