All CATEGORIES
☰ Menu

People in the news — compiled July 13

Published: July 13, 2017 - 10:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Gisele Bundchen and Tom Brady attend an event at The Metropolitan Museum of Art, May 1 in New York. An exclusive club in the tony town where Brady and Bundchen live has finally admitted the celebrity couple. Brady and Bundchen own a multimillion-dollar mansion next door. But their application languished for two years while other members debated whether they might be a little too high-profile for the privacy-minded club founded in 1882 on Chestnut Hill. (Charles Sykes/Invision/AP)


MORE IN NEWS

stow14cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Stow wants to rewrite ordinances to retrieve stolen property

STOW: Secondhand dealers have long been required to keep records of purchases and sales in order to help police track down stolen property.

skull14cut_02
Authorities to release facial reconstruction of skull found last year on Akron sidewalk
Regional news briefs — July 13, 2017
blackmale14_harper
Actors Hill Harper and Lamman Rucker to speak at Black Male Summit at UA; event gets AT&T contribution
Corrections and clarifications — July 14
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next