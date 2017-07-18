People in the news — compiled July 18

PHA+UmFkY2xpZmZlIGhlbHBzIGFmdGVyIG11Z2dpbmcgPC9wPjxwPkFjdG9yIERhbmllbCBSYWRj
bGlmZmUgY2FtZSB0byB0aGUgYWlkIG9mIGEgbWFuIHdobyB3YXMgbXVnZ2VkIGJ5IG1vcGVkLXJp
ZGluZyBhdHRhY2tlcnMgaW4gTG9uZG9uLjwvcD48cD5Gb3JtZXIgcG9saWNlIG9mZmljZXIgRGF2
aWQgVmlkZWNldHRlIHRvbGQgdGhlIEV2ZW5pbmcgU3RhbmRhcmQgbmV3c3BhcGVyIHRoYXQgdHdv
IG1vcGVkIHJpZGVycyBhdHRhY2tlZCBhIG1hbiBqdXN0IG9mZiB0aGUgdXBtYXJrZXQgS2luZyYj
ODIxNztzIFJvYWQgaW4gd2VzdCBMb25kb24sIHNsYXNoaW5nIGhpbSBhY3Jvc3MgdGhlIGZhY2Ug
YW5kIG1ha2luZyBvZmYgd2l0aCBhIExvdWlzIFZ1aXR0b24gYmFnLjwvcD48cD5IZSBzYWlkIGhl
IHNhdyAyNy15ZWFyLW9sZCBSYWRjbGlmZmUgY29uc29saW5nIHRoZSB2aWN0aW0gYWZ0ZXIgdGhl
IGF0dGFjay48L3A+PHA+QSBzcG9rZXN3b21hbiBmb3IgUmFkY2xpZmZlIGNvbmZpcm1lZCBUdWVz
ZGF5IHRoYXQgdGhlIDxlbT5IYXJyeSBQb3R0ZXIgPC9lbT5zdGFyIGhhZCBiZWVuIHByZXNlbnQg
YnV0IGdhdmUgbm8gb3RoZXIgZGV0YWlscywgY2FsbGluZyBpdCBhIHBvbGljZSBtYXR0ZXIuPC9w
PjxwPjwvcD48cD5GaW5hbCBkdWV0IGZvciBSb2dlcnMsIFBhcnRvbiA8L3A+PHA+VHdvIG9mIGNv
dW50cnkgbXVzaWMmIzgyMTc7cyBiaWdnZXN0IHN0YXJzLCBLZW5ueSBSb2dlcnMgYW5kIERvbGx5
IFBhcnRvbiwgd2hvc2Ugb25zdGFnZSBjaGVtaXN0cnkgc3Bhd25lZCBoaXQgZHVldHMgbGlrZSA8
ZW0+SXNsYW5kcyBpbiB0aGUgU3RyZWFtIDwvZW0+YW5kIDxlbT5SZWFsIExvdmU8L2VtPiwgd2ls
bCBiZSBtYWtpbmcgdGhlaXIgZmluYWwgcGVyZm9ybWFuY2UgdG9nZXRoZXIgdGhpcyB5ZWFyLjwv
cD48cD5Sb2dlcnMsIHdobyBpcyByZXRpcmluZyBmcm9tIHRvdXJpbmcsIHNheXMgaGlzIGZpbmFs
IHBlcmZvcm1hbmNlIHdpdGggUGFydG9uIHdpbGwgYmUgcGFydCBvZiBhbiBhbGwtc3RhciBmYXJl
d2VsbCBzaG93IHRvIGJlIGhlbGQgYXQgTmFzaHZpbGxlJiM4MjE3O3MgQnJpZGdlc3RvbmUgQXJl
bmEgb24gT2N0LiAyNS4gVGhlIHR3byBoYXZlIGJlZW4gcGVyZm9ybWluZyB0b2dldGhlciBmb3Ig
bW9yZSB0aGFuIDMwIHllYXJzIHNpbmNlIDxlbT5Jc2xhbmRzIGluIHRoZSBTdHJlYW0sIDwvZW0+
d3JpdHRlbiBieSB0aGUgQmVlIEdlZXMsIGJlY2FtZSBhIHBvcCBjcm9zc292ZXIgcGxhdGludW0g
aGl0IGluIDE5ODMuPC9wPjxwPlJvZ2VycyBtYWRlIHRoZSBhbm5vdW5jZW1lbnQgVHVlc2RheSBh
dCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBpbiBOYXNodmlsbGUuIDwvcD48cD5Sb2dlcnMsIDc4LCBzYWlk
IGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBtb3JlIHRoYW4gYSBkZWNhZGUgc2luY2UgaGUgcGVyZm9ybWVkIHdp
dGggUGFydG9uIGZvciBhIENNVCBzcGVjaWFsLjwvcD48cD48L3A+PHA+RHVjaGVzcyBqdXN0IGtp
ZGRpbmcgYWJvdXQga2lkcz88L3A+PHA+VGhlIER1Y2hlc3Mgb2YgQ2FtYnJpZGdlIGpva2VkIHRv
IFByaW5jZSBXaWxsaWFtIGFib3V0IGhhdmluZyBtb3JlIGNoaWxkcmVuIGFzIHNoZSByZWNlaXZl
ZCB0ZWRkeSBiZWFycyBhcyBnaWZ0cyBmb3IgUHJpbmNlIEdlb3JnZSBhbmQgUHJpbmNlc3MgQ2hh
cmxvdHRlIGluIFBvbGFuZC48L3A+PHA+VGhlIEJyaXRpc2ggcm95YWwgY291cGxlIGFyZSBpbiBQ
b2xhbmQgd2l0aCB0aGVpciBjaGlsZHJlbiBvbiBhIGdvb2R3aWxsIHZpc2l0IGludGVuZGVkIHRv
IHNlYWwgZnJpZW5kbHkgdGllcyBiZWZvcmUgQnJpdGFpbiBsZWF2ZXMgdGhlIEV1cm9wZWFuIFVu
aW9uLjwvcD48cD5PbiBNb25kYXksIHRoZXkgbWV0IHdpdGggUG9saXNoIGFuZCBCcml0aXNoIGJ1
c2luZXNzcGVvcGxlLCBpbmNsdWRpbmcgSnVsaWEgU2llbGlja2EtSmFzdHJ6ZWJza2EsIGNvLWZv
dW5kZXIgb2YgdGhlIFdoaXNiZWFyIGNvbXBhbnkgdGhhdCBtYWtlcyB3aGlzcGVyaW5nIGJlYXJz
IHRoYXQgaGVscCBiYWJpZXMgZ28gdG8gc2xlZXAuIFRoZSByb3lhbHMgd2VyZSBvZmZlcmVkIHN1
Y2ggYmVhcnMuPC9wPjxwPkFzIHNoZSB3YXMgaGFuZGVkIHRoZSBnaWZ0cywgdGhlIGR1Y2hlc3Mg
dHVybmVkIHRvIGhlciBodXNiYW5kIGFuZCBzYWlkOiAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7bGwganVzdCBo
YXZlIHRvIGhhdmUgbW9yZSBiYWJpZXMsJiM4MjIxOyBhc3N1bWluZyBhIGhhbGYtc2VyaW91cywg
aGFsZi1qb2tpbmcgYWlyLiBUaGV5IGFsbCBsYXVnaGVkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.