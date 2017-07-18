All CATEGORIES
☰ Menu

People in the news — compiled July 18

Published: July 18, 2017 - 09:20 PM | Updated: July 19, 2017 - 10:14 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this publicly provided by Whisbear The Heart in Warsaw, two bears, gifts for Prince George and Princess Charlotte, presented to Kate The Duchess of Cambridge in Warsaw, are pictured. (The Heart Warsaw via AP)


MORE IN NEWS

rescue19cut_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Prosthetic leg saves Doylestown fisherman from drowning

For the second time in as many years, Adam Shannon is alive because of his leg.

medical18_web
Summit County welcomes new medical examiner to ease workload
coaster19cut_01
Cedar Point offers up-close tour of super-secret revamp for Mean Streak roller coaster
interfaith19cut_1
Muslim and Jewish faith groups find common ground through round table discussion
President Trump to hold rally in Youngstown next week
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next