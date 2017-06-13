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People in the news — compiled June 13

Published: June 13, 2017 - 08:42 PM
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Chris Harrison at the Hamilton "Behind the Camera" Awards Oct. 28, 2012 at the House of Blues West Hollywood, Calif. Harrison tells ABC News in a statement on Monday that he's sorry for any inconvenience and disappointment" for the cast, crew and fans of the ABC reality show after producers suspended production amid allegations of misconduct on set in Mexico. (Richard Shotwell/Invision/AP)


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