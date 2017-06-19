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People in the news — compiled June 19

Published: June 19, 2017 - 08:51 PM
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This April 7, 2011 photo shows Carrie Fisher at the 2011 NewNowNext Awards in Los Angeles. A coroner's report released Monday shows that Fisher had cocaine, ecstasy and heroin in her system when she became ill on a London to Los Angeles flight in December. The reports states it is difficult to pinpoint when the drugs were taken and their impact on Fisher's Dec. 27, 2016 death, which was caused by sleep apnea and other undetermined factors, Fisher's autopsy report states. (AP Photo/Chris Pizzello)


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