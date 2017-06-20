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People in the news — compiled June 20

Published: June 20, 2017 - 08:29 PM
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Tony Bennett arrives for his 90th birthday celebration at the Rainbow Room at Rockefeller Plaza, Aug. 3, 2016 in New York. The Library of Congress announced Tuesday, June 20, 2017 that the 90-year-old Bennett has been honored with this year's Gershwin Prize for Popular Song. The prize was created by Congress to honor singers and songwriters who entertain, inform and inspire. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)


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