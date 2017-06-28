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People in the news — compiled June 28

Published: June 28, 2017 - 09:34 PM
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This combination photo shows actors (from left) Leslie Jones, Anna Faris, Chris Pratt and Gal Gadot, who are among the 774 people invited to join the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. The film academy revealed its latest invitees on Wednesday. (AP Photo)


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