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People in the news — compiled May 1

Published: May 1, 2017 - 09:29 PM
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In this June 4, 2015 photo, Eric Dane arrives at the 43rd AFI Lifetime Achievement Award Tribute Gala at the Dolby Theatre in Los Angeles. Variety reported April 30, 2017, that TNT has temporarily shut down production of its drama, The Last Ship, while Dane battles depression. (Jordan Strauss/Invision/AP)


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