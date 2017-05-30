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People in the news — compiled May 30

Published: May 30, 2017 - 09:42 PM
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Actress and singer Olivia Newton-John attends the premiere of HBO's "Divorce," Oct. 4, 2106 in New York. Newton-John says she has breast cancer and is canceling her June tour. The 68-year-old singer announced Tuesday that she initially thought she was suffering from back pain, but learned it was breast cancer that has metastasized to the sacrum. (Andy Kropa/Invision/AP)


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