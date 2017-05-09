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People in the news — compiled May 9

Published: May 9, 2017 - 08:43 PM
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In this Jan. 30, 2017, file photo, Fox News Channel chief news anchor Shepard Smith on The Fox News Deck before his "Shepard Smith Reporting" program, in New York. Smith discussed his sexuality and the effect it has had on his career in an April 21 speech at the University of Mississippi. (AP Photo/Richard Drew)


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