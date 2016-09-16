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People in the news — compiled Sept. 16

Published: September 16, 2016 - 08:08 PM
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FILE - in this May 22, 2016, file photo, actor Mel Gibson, right and Rosalind Ross pose for photographers upon arrival at the awards ceremony at the 69th international film festival in Cannes, southern France. s publicist confirmed Friday, Sept. 16, 2016, that Ross is pregnant with the actor-directors ninth child. Gibson has seven children with his ex-wife, Robyn, and a 6-year-old daughter with his ex-girlfriend, musician Oksana Grigorieva. (AP Photo/Lionel Cironneau, File)


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