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Personalized IRS letters nudge uninsured to get coverage

By Ricardo  Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: January 13, 2017 - 06:16 PM
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In this Aug. 21, 2014 photo, tax form 8962 is seen in Washington. If you haven't signed up for health insurance this year, you may be getting a nudge from the taxman. The IRS is sending personalized letters to millions of uninsured taxpayers that they're potentially on the hook for hundreds of dollars in fines. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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