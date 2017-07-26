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’Pharma Bro’ won’t stop talking, except to jury in trial

By Tom Hays
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 02:41 PM
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FILE- In this June 19, 2017 file photo, former Turing Pharmaceuticals CEO, Martin Shkreli, center, arrives at Brooklyn federal court in New York with members of his legal team. Jurors heard testimony from the government's last witness on Tuesday, July 25, 2017, a day after Shkreli's lawyer told the court his client won't take the witness stand during his securities fraud trial. (AP Photo/Mark Lennihan, File)


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